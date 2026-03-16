Μικρές αποδράσεις, ήλιος, παρέα, και τραπέζια που διαρκούν όσο κρατάει η μέρα
240 φορτηγά πλοία εγκλωβισμένα στο Στενό του Ορμούζ, αυξάνονται οι διελεύσεις κινεζικών πλοίων
36 έχουν πέρασαν επιτυχώς - Ναυτιλιακή κρίση πλήττει το 4% του παγκόσμιου ξηρού φορτίου
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου έχει προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση στη ναυσιπλοΐα του Περσικού Κόλπου, με περισσότερα από 240 φορτηγά πλοία άνω των 25.000 τόνων (DWT) να είναι εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ.
Η καταγραφή βασίστηκε σε σήματα AIS, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο πραγματικός αριθμός να είναι ακόμα υψηλότερος, καθώς κάποια πλοία ενδέχεται να απενεργοποίησαν τον πομπό τους για λόγους ασφαλείας. Παρά τη γενική ακινησία-επιβράδυνση, ένας μικρός αλλά σταθερά αυξανόμενος αριθμός φορτηγών πλοίων επιχειρεί να περάσει το Στενό.
Στην πρώτη εβδομάδα της κρίσης καταγράφηκε μέση διέλευση ενός πλοίου ανά ημέρα, ενώ τις τελευταίες ημέρες ο ρυθμός ανέβηκε σε δύο πλοία ανά ημέρα, σε σύγκριση με επτά διελεύσεις στις 26 Φεβρουαρίου, δύο ημέρες πριν την έναρξη των συγκρούσεων.
Το 80% των πλοίων παραμένουν εγκλωβισμέναΣύμφωνα με τη Signal Ocean, 36 πλοία έχουν περάσει επιτυχώς, αφήνοντας πάνω από 80% των φορτηγών πλοίων εγκλωβισμένα. Ανάμεσα στα πλοία που πέρασαν εντοπίστηκαν αρκετά με κινεζικούς δεσμούς, γεγονός που μπορεί να υποδηλώνει μια πιθανή τάση για αυξημένες διελεύσεις πλοίων συνδεδεμένων με την Κίνα.
Αντίθετα, η ιρανική πλευρά έχει δηλώσει ότι πλοία που συνδέονται με ΗΠΑ, Ισραήλ και άλλες χώρες που συμμετείχαν στις επιθέσεις δεν επιτρέπεται να περάσουν, διατηρώντας στρατηγικό έλεγχο στο στενό.
Η κρίση στο Στενό του Χορμούζ επηρεάζει ήδη περίπου το 4% του παγκόσμιου ξηρού φορτίου, αναστατώνοντας τις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού και δημιουργώντας ανησυχίες για την παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί εάν συνεχιστούν οι στρατιωτικές εντάσεις και οι περιορισμοί στη διέλευση πλοίων.
Η ναυτιλιακή κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία, ενώ η διεθνής αγορά ασφαλίστρων συνεχίζει να καταγράφει εκτόξευση τιμών, καθιστώντας τη διέλευση από το Στενό μια επικίνδυνη αλλά κρίσιμη επιλογή για τους κατόχους φορτηγών πλοίων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα