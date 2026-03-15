Χτύπημα στην καρδιά του Τελ Αβίβ, σε απόσταση αναπνοής από την κεντρική αγορά και τα μεγάλα ξενοδοχεία - Δείτε το βίντεο του protothema.gr

Το κέντρο τουφαίνεται πως δέχεται ολο και πιο έντονη πίεση 16η ημέρα του πολεμου. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι η αεράμυνα στο κεντρικό Ισραήλ ενεργοποιήθηκε για πολλοστή φορά αλλα οπως αποδεικνύει το βίντεο του protothema.gr δεν κατέστη αρκετό να αποτρέψει το πλήγμα. Το χτύπημα εχει γίνει στην καρδιά του Τελ Αβίβ πολύ κοντά στην κεντρική αγορα αλλά και τα μεγάλα ξενοδοχεία της ισραηλινής μητρόπολης.Οπως τις περισσότερες φορές όταν ακούμε τις σειρήνες συναγερμού, επιχειρούμε να τις καλύπτουμε, ειδικά την ημέρα ,από ανοιχτούς χώρους και ενας τέτοιος είναι και η ταράτσα του ξενοδοχείου στο κέντρο του Τελ Αβιβ στο οποίο μένουμε. Στον πρώτο ήχο της σειρήνας, δρόμοι και καταστήματα άδειασαν και μείναμε μόνοι για να καλύψουμε τις αναχαιτίσεις. Αυτη την φορά η διαφορά ήταν στον ήχο του συριγμού που κάνει ο πύραυλος ή ένα θραύσμα του όταν με ταχύτητα πλησιάζει το έδαφος που αυτή την φορά ήταν πολύ κοντινό στο σημειο που βρισκόμασταν. Ο ήχος της πρόσκρουσης επίσης εφτασε στα αυτιά μας άμεσα, στοιχείο που έδειχνε την εγγύτητα του πληγματος.Στην Ιερουσαλήμ, ενα θραύσμα ενός ιρανικού πυραύλου έπληξε ένα κτίριο κατοικιών που χρησιμοποιείται από τον πρόξενο των ΗΠΑ στο Ισραήλ, μετέδωσαν σήμερα ισραηλινά ΜΜΕ.Δύο άνδρες, περίπου 50 ετών, τραυματίστηκαν ελαφρά στην τελευταία επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν κατά του Ισραήλ, σύμφωνα με τους Times of Israel.Η εφημερίδα αναφέρει ότι ένας πύραυλος, ο οποίος μετέφερε κεφαλή με υποβομβίδες, απελευθέρωσε υπομονάδες πάνω από την πόλη Εϊλάτ στα νότια και στο κεντρικό Ισραήλ.Νωρίτερα, οι τοπικές αρχές της Εϊλάτ είχαν δηλώσει στην εφημερίδα ότι ένας ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος με κεφαλή υποβομβίδων είχε καταρριφθεί από την ισραηλινή αεράμυνα πάνω από την πόλη.