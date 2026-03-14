Κούβα: Kτίριο του Κομμουνιστικού Κόμματος δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για τα μπλάκαουτ
διαδηλωτές εισέβαλαν στο κτίριο και αφαίρεσαν έγγραφα, υπολογιστές και έπιπλα, τα οποία κατόπιν έκαψαν στον δρόμο
Διαδηλωτές επιτέθηκαν, τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, εναντίον των τοπικών γραφείων του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κούβας στην επαρχία Σιέγο ντε Άβιλα, σε απόσταση περίπου 460 χιλιομέτρων από την Αβάνα, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν κατά των διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος και των ελλείψεων βασικών αγαθών.
Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδηλωτές εισέβαλαν στο κτίριο που βρίσκεται στην κοινότητα Μορόν, απ΄ όπου αφαίρεσαν έγγραφα, υπολογιστές και έπιπλα, τα οποία κατόπιν έκαψαν στον δρόμο.
Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Invasor, πέντε άνθρωποι συνελήφθησαν έπειτα από αυτά τα «περιστατικά βανδαλισμού».
Ενώ πλήττεται ήδη από μια βαθιά οικονομική κρίση, η νήσος των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μαζικές ελλείψεις καυσίμων και παρατεταμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, την ώρα που πολλοί Κουβανοί εκφράζουν τη δυσφορία τους δημοσίως μέσω διαδηλώσεων κατά τη διάρκεια της νύχτα, οι οποίες, στις περισσότερες περιπτώσεις, καταλήγουν σε συναυλίες με κατσαρόλες.
Η Ουάσιγκτον επιβάλλει από τον Ιανουάριο έναν ντε φάκτο ενεργειακό αποκλεισμό, επικαλούμενη την «έκτακτη απειλή» σε βάρος της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ από αυτήν τη νήσο που βρίσκεται σε απόσταση μόλις 150 χιλιομέτρων από τις ακτές της Φλόριντα.
Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι τεταμένες μετά την επίθεση των ΗΠΑ εναντίον της Βενεζουέλας την 3η Ιανουαρίου και τις επαναλαμβανόμενες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, που προέτρεψε την κουβανική κυβέρνηση να «συνάψει μία συμφωνία» προτού να είναι πάρα πολύ αργά.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν κρύβει την επιθυμία του να δει μια αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα και ασκεί μια πολιτική μέγιστης πίεσης, λόγω των σχέσεων της νήσου με τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν.
Η Κούβα επιβεβαίωσε χθες πως βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και άρχισε να αποφυλακίζει πολιτικούς κρατουμένους στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με το Βατικανό, έναν ιστορικό μεσολαβητή μεταξύ των δύο ιδεολογικών εχθρών.
🚨🇨🇺 Protesters in Morón, Cuba, torched a Communist Party headquarters after months of fuel shortages and rolling blackouts.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 14, 2026
No gas. No electricity. No patience left.
The party building in Ciego de Ávila was also stormed, taken over, and set on fire.
Turns out no fuel for 3… https://t.co/TzEwo54SYZ pic.twitter.com/PvRS93dAsc
🚨BREAKING —> The people of #Cuba have just set fire to the Communist Party’s Headquarters in the eastern town of #Morón.— Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) March 14, 2026
The Cuban people have had enough of the brutal dictatorship! pic.twitter.com/q9j6unDFh3
