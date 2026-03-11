Επίθεση drone σε δεξαμενές καυσίμων στο Ομάν, μαύροι καπνοί πάνω από το λιμάνι της Σαλάλα
Επίθεση drone σε δεξαμενές καυσίμων στο Ομάν, μαύροι καπνοί πάνω από το λιμάνι της Σαλάλα

Πρωτοφανής επίθεση σε μια χώρα που είχε μεσολαβήσει στις συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον για τα πυρηνικά

Επίθεση drone σε δεξαμενές καυσίμων στο Ομάν, μαύροι καπνοί πάνω από το λιμάνι της Σαλάλα
Μια σειρά από drone -πιθανόν ιρανικά- χτύπησαν την Τετάρτη δεξαμενές καυσίμων στο λιμάνι της Σαλάλα στο Ομάν, ανέφερααν με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας ανέφερε ότι αρκετά drone καταρρίφθηκαν, ενώ άλλα χτύπησαν δεξαμενές καυσίμων στο λιμάνι της Σαλάλα», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν.

Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Τουλάχιστον τρεις δεξαμενές καυσίμων πήραν φωτιά, με πυκνό καπνό να απλώνεται σε όλο το λιμάνι. Πιθανόν χτυπήθηκαν και άλλες δεξαμενές.

Προ ημερών είχε γίνει άλλη μια απόπειρα επίθεσης με στόχο το λιμάνι του Ντουκμ στο Ομάν.

Το Ομάν έχει ήταν μεσολαβητής μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, φιλοξενώντας έμμεσες συνομιλίες και μεταφέροντας μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Η επίθεση του Ιράν σε μια χώρα που παραδοσιακά έχει διαδραματίσει αυτόν τον ρόλο θεωρείται άνευ προηγουμένου.
