«Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, δεν έχει μείνει τίποτα να στοχεύσουμε» λέει ο Τραμπ

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν «χωρίς χρονικό περιορισμό, για όσο χρειαστεί, μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι και να υπάρξει αποφασιστική νίκη»