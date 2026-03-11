«Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, δεν έχει μείνει τίποτα να στοχεύσουμε» λέει ο Τραμπ
Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν «χωρίς χρονικό περιορισμό, για όσο χρειαστεί, μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι και να υπάρξει αποφασιστική νίκη»
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Axios ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τερματιστεί «σύντομα», υποστηρίζοντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν σχεδόν εξαντλήσει τους διαθέσιμους στόχους.
«Έχουν μείνει ελάχιστα πράγματα εδώ κι εκεί. Όποτε θελήσω να τελειώσει, θα τελειώσει», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος.
«Οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιφέρουν συντριπτική στρατιωτική ισχύ κατά του ιρανικού καθεστώτος. Η στρατιωτική ισχύς των ΗΠΑ ενισχύεται, ενώ η στρατιωτική ισχύς του Ιράν μειώνεται», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones έχουν μειωθεί δραστικά.
Επιπλέον, υπογράμμμισε ότι οι επιχειρήσεις εξελίσσονται ταχύτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.
«Ο πόλεμος πηγαίνει εξαιρετικά. Είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι θεωρούσαμε δυνατό ακόμη και στο αρχικό πρόγραμμα των έξι εβδομάδων», είπε.
«Στόχος τους ήταν και η υπόλοιπη Μέση Ανατολή. Τώρα πληρώνουν για 47 χρόνια θανάτου και καταστροφής που προκάλεσαν. Αυτό είναι ανταπόδοση. Δεν θα τη γλιτώσουν τόσο εύκολα» κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Παρά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι οι επιχειρήσεις έχουν ουσιαστικά πετύχει τους στόχους τους, αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ φέρονται να δηλώνουν ότι δεν έχει δοθεί εσωτερική οδηγία για το πότε θα σταματήσουν οι στρατιωτικές ενέργειες.
💥BREAKING:— Crypto Rover (@cryptorover) March 11, 2026
🇺🇸 President Trump tells axios there's "practically nothing left" to target in iran pic.twitter.com/LctIzcjvFd
Παράλληλα, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι αμερικανικά πλήγματα την Τρίτη (10/3) κατέστρεψαν 16 σκάφη που χρησιμοποιούνταν για την τοποθέτηση ναρκών, γεγονός που – όπως είπε – ανέτρεψε τα ιρανικά σχέδια.
Israeli Defense Minister Israel Katz says the “campaign against Iran will continue without any time limit” until Israel achieves its objectives, adding operations will continue targeting strategic sites across Iran. pic.twitter.com/RLcdDazatN— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 11, 2026
