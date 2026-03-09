Στη Σούδα ο Μακρόν, τον υποδέχθηκε ο Δένδιας

Υποδέχθηκα στην 115 Πτέρυγα Μάχης στη #Σούδα τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν @EmmanuelMacron, ο οποίος κατά την επιστροφή του από την Κύπρο θέλησε να επισκεφτεί το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle που βρίσκεται ανοικτά της Κρήτης.



Η παρουσία του Προέδρου Μακρόν σήμερα… pic.twitter.com/BSGBOqzpQP