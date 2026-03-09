Η Motor Oil, μέσα από την πρωτοβουλία «Φροντίζω τον Αθλητισμό», επενδύει συστηματικά στον ελληνικό αθλητισμό, δίνοντας έμφαση στη νέα γενιά και στις ίσες ευκαιρίες
Στη Σούδα ο Μακρόν, τον υποδέχθηκε ο Δένδιας
Ο Εμανουέλ Μακρόν στη συνέχεια μετέβη με ελικόπτετο στο αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκωλ – Είχε προηγηθεί η τριμερής συνάντηση με τους Κυριάκο Μητσοτάκη και Νίκο Χριστοδουλίδη στη στρατιωτική βάση «Ανδρέα Παπανδρέου»
Στη Σούδα προσγειώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 17:00 το προεδρικό αεροσκάφος της Γαλλίας που μετεφέρει τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.
Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε τον Γάλλο πρόεδρο θερμά.
Αμέσως μετά, ο Εμανουέλ Μακρόν πέταξε εκ νέου με ελικόπτερο για το αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκωλ που βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο, για όπου, όπως έχει ήδη προαναγγείλει, θα πραγματοποιήσει επιθεώρηση, πριν επιστρέψει στο Παρίσι.
Η επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν γίνεται μετά την τριμερή συνάντησή του με τους Κυριάκο Μητσοτάκη και Νίκο Χριστοδουλίδη στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.
Υποδέχθηκα στην 115 Πτέρυγα Μάχης στη #Σούδα τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν @EmmanuelMacron, ο οποίος κατά την επιστροφή του από την Κύπρο θέλησε να επισκεφτεί το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle που βρίσκεται ανοικτά της Κρήτης.— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 9, 2026
Η παρουσία του Προέδρου Μακρόν σήμερα… pic.twitter.com/BSGBOqzpQP
