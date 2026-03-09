Ζελένσκι: Η Ουκρανία έστειλε drones αναχαίτισης και ομάδα ειδικών για την προστασία αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας αναζητά διπλωματική υποστήριξη από τη Μέση Ανατολή για να τελειώσει ο πόλεμος με τη Ρωσία στη χώρα του - Τονίζει πως drones που εκτοξεύονται από το Ιράν περιλαμβάνουν ρωσικά εξαρτήματα - Η Ουκρανία καταρρίπτει την πλειονότητα των ρωσικών drones