Ο Ζελένσκι έλαβε αίτημα από τις ΗΠΑ να συμβάλει στην αναχαίτιση drones στη Μέση Ανατολή, ευπρόσδεκτη κάθε βοήθεια, δηλώνει ο Τραμπ

ΚΟΣΜΟΣ
Επίθεση στο Ιράν Βολοντίμιρ Ζελένσκι ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι έδωσε εντολή για αποστολή μέσων και ειδικών, ενώ ο Τραμπ τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα δεχτούν βοήθεια από οποιαδήποτε χώρα

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία έλαβε συγκεκριμένο αίτημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για βοήθεια στην αναχαίτιση drones στη Μέση Ανατολή.

«Λάβαμε αίτημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συγκεκριμένη υποστήριξη στην προστασία από τα (ιρανικής σχεδίασης) Shahed στην περιοχή της Μέσης Ανατολής», έγραψε ο Ζελένσκι στα αγγλικά στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Έδωσα οδηγίες για την παροχή των απαραίτητων μέσων και τη διασφάλιση της παρουσίας Ουκρανών ειδικών που μπορούν να εγγυηθούν την απαιτούμενη ασφάλεια», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ερωτηθείς σχετικά με την προθυμία της Ουκρανίας να ενισχύσει τις προσπάθειες για την αναχαίτιση ιρανικών drones, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι θα δεχόταν βοήθεια από οποιαδήποτε χώρα.

«Σίγουρα θα δεχτώ, ξέρετε, οποιαδήποτε βοήθεια από οποιαδήποτε χώρα», δήλωσε ο Τραμπ στο Reuters σε τηλεφωνική συνέντευξη.
