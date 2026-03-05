Ο Ζελένσκι έλαβε αίτημα από τις ΗΠΑ να συμβάλει στην αναχαίτιση drones στη Μέση Ανατολή, ευπρόσδεκτη κάθε βοήθεια, δηλώνει ο Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι έδωσε εντολή για αποστολή μέσων και ειδικών, ενώ ο Τραμπ τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα δεχτούν βοήθεια από οποιαδήποτε χώρα