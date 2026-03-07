Έργα στο δάσος, στήριξη στις κοινότητες και ιστορίες ανθρώπων που έμειναν, φρόντισαν, και επέμειναν όταν η φωτιά έσβησε
Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Κούβα διαπραγματεύεται συμφωνία με τον ίδιο και τον Ρούμπιο
Χθες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είχε δηλώσει ότι Κούβα βρίσκεται κοντά σε σημαντικές πολιτικές εξελίξεις, εκτιμώντας ότι το καθεστώς στο νησί «θα πέσει σύντομα»
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Κούβα επιθυμεί την επίτευξη μιας συμφωνίας και διαπραγματεύεται με τον ίδιο, αλλά και με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.
Χθες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είχε δηλώσει ότι Κούβα βρίσκεται κοντά σε σημαντικές πολιτικές εξελίξεις, εκτιμώντας ότι το καθεστώς στο νησί «θα πέσει σύντομα».
Ο Τραμπ, αναφερόμενος στην κατάσταση στην Κούβα ενώ μιλούσε για τις στρατιωτικές επιτυχίες των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, είπε: «Η Κούβα θα πέσει πολύ σύντομα. Παρεμπιπτόντως, είναι άσχετο με αυτό που συζητάμε, αλλά η Κούβα θα πέσει κι αυτή. Θέλουν πάρα πολύ να κάνουν συμφωνία».
Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι σκοπεύει να αναθέσει το ζήτημα στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.
«Θέλουν να κάνουν συμφωνία και έτσι θα βάλω τον Μάρκο (Ρούμπιο) να το αναλάβει και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ επικεντρωμένοι σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Έχουμε αρκετό χρόνο, αλλά η Κούβα είναι έτοιμη — μετά από 50 χρόνια», δήλωσε.
Συνεχίζοντας, ο Τραμπ υποστήριξε ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις στη χώρα εδώ και δεκαετίες και ότι η κατάσταση έχει εξελιχθεί με τρόπο που, όπως είπε, συνδέεται με τη δική του πολιτική.
«Το παρακολουθώ εδώ και 50 χρόνια και τώρα έπεσε στα χέρια μου εξαιτίας μου, έχει καταρρεύσει, αλλά σε κάθε περίπτωση έπεσε στα χέρια μου. Και τα πηγαίνουμε πολύ καλά», ανέφερε.
