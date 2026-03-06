Ισοπέδωσαν στρατηγείο της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό οι IDF: Δείτε βίντεο
Ισοπέδωσαν στρατηγείο της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό οι IDF: Δείτε βίντεο

Συγκλονιστικές εικόνες από τις εναέριες επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού εναντίον κέντρων διοίκησης της Χεχμπολάχ και των Φρουρών της Επανάστασης στην πρωτεύουσα του Λιβάνου

Ισοπέδωσαν στρατηγείο της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό οι IDF: Δείτε βίντεο
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δημοσιοποίησαν οι IDF, από τα χτυπήματά τους στον Λίβανο, όπου πραγματοποιούν επιχείρηση κατά της ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ, αλλά και στόχων που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF, από την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης «Roaring Lion» έχουν πληγεί περισσότεροι από 500 στόχοι στον Λίβανο, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν νωρίτερα σήμερα νέα σειρά αεροπορικών πληγμάτων στην περιοχή Νταχίγια, στα νότια προάστια της Βηρυτού, πλήττοντας εγκαταστάσεις που, όπως αναφέρεται, χρησιμοποιούνται από τη Χεζμπολάχ για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Στο βίντεο αποτυπώνονται οι συγκλονιστικές εικόνες από τα χτυπήματα με κτήρια κυριολεκτικά να ισπεδώνονται.


Αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης στο στόχαστρο

Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνεται αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης που, σύμφωνα με τους IDF, χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Παράλληλα, στο στόχαστρο βρέθηκαν και άλλα κέντρα διοίκησης της οργάνωσης.

Ειδικότερα, οι IDF ανέφεραν ότι επλήγησαν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνταν από την αεροπορική δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης, καθώς και αρχηγεία που φέρονται να αξιοποιούνταν από τη ναυτική μονάδα της Χεζμπολάχ, το Εκτελεστικό Συμβούλιο της οργάνωσης και τη μονάδα οικονομικών της.

Κατά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, τα συγκεκριμένα αρχηγεία χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ για τον σχεδιασμό και τη διεύθυνση «τρομοκρατικών επιθέσεων κατά του Κράτους του Ισραήλ».

Οι IDF υπογραμμίζουν ότι θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ, σημειώνοντας ότι η οργάνωση «επέλεξε να συμμετάσχει στη σύγκρουση και να επιχειρεί υπό την αιγίδα του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος».

«Οι IDF θα συνεχίσουν να ενεργούν με ισχύ κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και δεν θα επιτρέψουν να υπάρξει βλάβη στους πολίτες του Κράτους του Ισραήλ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
