Πάστορες προσευχήθηκαν με τον Τραμπ για την επιτυχία της Αμερικής στον πόλεμο με το Ιράν, δείτε βίντεο
Ντόναλντ Τραμπ Πόλεμος Ιράν Λευκός Οίκος

Πάστορες προσευχήθηκαν με τον Τραμπ για την επιτυχία της Αμερικής στον πόλεμο με το Ιράν, δείτε βίντεο

Οι συμμετέχοντες ζήτησαν από τον Θεό να χαρίσει στον πρόεδρο Τραμπ σοφία, να τον προστατεύσει από κάθε κακό και να τον βοηθήσει να προωθήσει τη δικαιοσύνη

Πάστορες προσευχήθηκαν με τον Τραμπ για την επιτυχία της Αμερικής στον πόλεμο με το Ιράν, δείτε βίντεο
Προσευχή για την επιτυχία της Αμερικής στον πόλεμο με το Ιράν έκαναν μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χριστιανοί πάστορες που βρέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στο Οβάλ Γραφείο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι πάστορες περικύκλωσαν τον Τραμπ στο γραφείο του και προσευχήθηκαν μαζί για καθοδήγηση, σοφία και προστασία καθώς ηγείται της χώρας.

Η συγκέντρωση οργανώθηκε με τη συμμετοχή του Γραφείου Θρησκείας του Λευκού Οίκου επικεφαλής της οποίας είναι η Πόλα Γουάιτ, μια τηλεευαγγελίστρια που έχει συζητηθεί για τις αμφιλεγόμενες μεθόδους συγκέντρωσης χρημάτων.

Trump hosts NATION'S PASTORS in the Oval Office for a PRAYER GATHERING


Ένας από τους πάστορες που συμμετείχε στην τελετή στον Λευκό Οίκο έκανε λόγο για τιμή του να ηγηθεί της προσευχής για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ενώ άλλοι συμμετέχοντες μίλησαν για «απίστευτη μέρα» και σημαντική στιγμή για να προσευχηθούν για την ηγεσία των ΗΠΑ.

Οι συμμετέχοντες ζήτησαν από τον Θεό να χαρίσει στον πρόεδρο Τραμπ σοφία, να τον προστατεύσει από κάθε κακό και να τον βοηθήσει να προωθήσει πολιτικές που βασίζονται σε αυτό που περιέγραψαν ως αξίες και δικαιοσύνη βασισμένες στην πίστη.

Όπως σχολιάζουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, η ομαδική προσευχή αντικατοπτρίζει τη συνεχή προσέγγιση του Τραμπ προς τις ευαγγελικές χριστιανικές ομάδες, μια ομάδας που αποτελεί βασικό πολιτική βάση των Ρεπουμπλικανών.
