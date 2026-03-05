Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: 750 Γάλλοι έχουν επαναπατριστεί, περίπου 5.000 επιθυμούν να εγκαταλείψουν την περιοχή
Νωρίτερα σήμερα αεροσκάφος της Air France, ναυλωμένο από τη γαλλική κυβέρνηση για να παραλάβει Γάλλους που έχουν εγκλωβιστεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, υποχρεώθηκε να επιστρέψει στη Γαλλία
Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, συνολικά 750 Γάλλοι έχουν επαναπατριστεί από χώρες της περιοχής, χάρη στις προσπάθειες του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, ενώ περίπου 5.000 έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να επιστρέψουν στη Γαλλία, σύμφωνα με τον γάλλο ΥΠΕΞ Ζαν-Νοέλ Μπαρό.
«Οι υπηρεσίες μας (…) διευκόλυναν την επιστροφή στη Γαλλία 750 ανθρώπων», δήλωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1, συμπληρώνοντας ότι «περίπου 5.000 επιθυμούν να εγκαταλείψουν την περιοχή, εκ των οποίων το 80% βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα».
Νωρίτερα σήμερα έγινε γνωστό πως αεροσκάφος της Air France, ναυλωμένο από τη γαλλική κυβέρνηση για να παραλάβει Γάλλους που έχουν εγκλωβιστεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, υποχρεώθηκε να επιστρέψει στη Γαλλία λόγω των πυραύλων που εκτοξεύονται στην περιοχή.
Το συμβάν καταδεικνύει τους κινδύνους για την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή και την πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων επαναπατρισμού, ανέφερε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.
