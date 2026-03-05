Μακρόν: Θα στείλουμε τεθωρακισμένα οχήματα στον Λίβανο, να μην αφήσουμε τη χώρα να συρθεί ξανά σε πόλεμο

Πρέπει να γίνουν τα πάντα ώστε να εμποδίσουμε αυτή η χώρα, που έχει στενή σχέση με τη Γαλλία, να συρθεί ξανά σε πόλεμο, έγραψε σε ανάρτησή του ο Γάλλος πρόεδρος