Μακρόν: Θα στείλουμε τεθωρακισμένα οχήματα στον Λίβανο, να μην αφήσουμε τη χώρα να συρθεί ξανά σε πόλεμο

Πρέπει να γίνουν τα πάντα ώστε να εμποδίσουμε αυτή η χώρα, που έχει στενή σχέση με τη Γαλλία, να συρθεί ξανά σε πόλεμο, έγραψε σε ανάρτησή του ο Γάλλος πρόεδρος

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε απόψε ότι συζητά ένα «σχέδιο», με τις διάφορες ενδιαφερόμενες πλευρές, ώστε να εμποδίσει «να συρθεί και πάλι σε πόλεμο» ο Λίβανος και παράλληλα να μπει τέλος «στις στρατιωτικές επιχειρήσεις» της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ.

«Για τον Λίβανο, πρέπει να δράσουμε. Πρέπει να γίνουν τα πάντα ώστε να εμποδίσουμε αυτή η χώρα, που έχει στενή σχέση με τη Γαλλία, να συρθεί ξανά σε πόλεμο» έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, απαντώντας στην έκκληση που του απηύθυνε ο Λιβανέζος ομόλογός του, Ζοζέφ Αούν.

Η Γαλλία θα εντείνει τη συνεργασία της με τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου, στις οποίες θα παραδώσει θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς, ενώ θα τους παράσχει επιχειρησιακή και επιμελητειακή υποστήριξη, πρόσθεσε.


«Αυτήν την ώρα του μεγάλου κινδύνου, καλώ τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να μην επεκτείνει τον πόλεμο στον Λίβανο. Καλώ τους Ιρανούς ηγέτες να μην αναμίξουν τον Λίβανο περαιτέρω σε έναν πόλεμο που δεν είναι ο δικός του», τόνισε ο Μακρόν.
