Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Μακρόν για το Ιράν
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Εμανουέλ Μακρόν

H παράταση της σύγκρουσης στο Ιράν θα αποτελούσε πηγή αποσταθεροποίησης τόσο για την περιοχή όσο για ολόκληρο τον κόσμο, είπε ο Τούρκος πρόεδρος

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν ότι η Τουρκία καταβάλλει εντατικές προσπάθειες με στόχο την ενίσχυση του πεδίου της διπλωματίας και την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το Ιράν, σύμφωνα με την ενημέρωση από το γραφείο του Ερντογάν.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας δήλωσε πως «η παράταση της σύγκρουσης στο Ιράν θα αποτελούσε πηγή αποσταθεροποίησης τόσο για την περιοχή όσο για ολόκληρο τον κόσμο», σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, συμπληρώνοντας πως απαιτείται αυξημένη αμυντική συνεργασία μεταξύ των συμμάχων στο ΝΑΤΟ.
