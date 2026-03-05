Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Μακρόν για το Ιράν
Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Μακρόν για το Ιράν
H παράταση της σύγκρουσης στο Ιράν θα αποτελούσε πηγή αποσταθεροποίησης τόσο για την περιοχή όσο για ολόκληρο τον κόσμο, είπε ο Τούρκος πρόεδρος
Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν ότι η Τουρκία καταβάλλει εντατικές προσπάθειες με στόχο την ενίσχυση του πεδίου της διπλωματίας και την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το Ιράν, σύμφωνα με την ενημέρωση από το γραφείο του Ερντογάν.
Ο πρόεδρος της Τουρκίας δήλωσε πως «η παράταση της σύγκρουσης στο Ιράν θα αποτελούσε πηγή αποσταθεροποίησης τόσο για την περιοχή όσο για ολόκληρο τον κόσμο», σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, συμπληρώνοντας πως απαιτείται αυξημένη αμυντική συνεργασία μεταξύ των συμμάχων στο ΝΑΤΟ.
Ο πρόεδρος της Τουρκίας δήλωσε πως «η παράταση της σύγκρουσης στο Ιράν θα αποτελούσε πηγή αποσταθεροποίησης τόσο για την περιοχή όσο για ολόκληρο τον κόσμο», σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, συμπληρώνοντας πως απαιτείται αυξημένη αμυντική συνεργασία μεταξύ των συμμάχων στο ΝΑΤΟ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα