Δείτε πώς ήταν και πώς έγινε μετά από αεροπορική επίθεση το στάδιο Azadi στο Ιράν
Δείτε πώς ήταν και πώς έγινε μετά από αεροπορική επίθεση το στάδιο Azadi στο Ιράν

Κατά τις ίδιες πληροφορίες από την επίθεση επλήγη επίσης και το αθλητικό συγκρότημα Besat

Ένα αθλητικό κέντρο χωρητικότητας 12.000 θέσεων στην Τεχεράνη, πρωτεύουσα του Ιράν, καταστράφηκε σε αεροπορική επίθεση που αποδίδεται σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Στο στάδιο διεξάγονταν κυρίως αγώνες βόλεϊ και βρισκόταν εντός του αθλητικού συγκροτήματος Azadi στη δυτική Τεχεράνη, όπως μετέδωσε το πρακτορείο.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες σοβαρές ζημιές υπέστησαν και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις στο συγκρότημα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η έδρα και το νέο κτίριο της Ιρανικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, καθώς και η κεντρική πισίνα και τμήματα της Ομοσπονδίας Κωπηλασίας.



Κατά τις ίδιες πληροφορίες από την επίθεση επλήγη επίσης και το αθλητικό συγκρότημα Besat στο νότιο τμήμα της Τεχεράνης, όπου επτά πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από μαχητικά αεροσκάφη την Πέμπτη.

Δείτε πως ήταν το Azadi Indoor Stadium πριν την επίθεση 

azadi_indoor_stadium


