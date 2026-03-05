Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Δείτε πώς ήταν και πώς έγινε μετά από αεροπορική επίθεση το στάδιο Azadi στο Ιράν
Ένα αθλητικό κέντρο χωρητικότητας 12.000 θέσεων στην Τεχεράνη, πρωτεύουσα του Ιράν, καταστράφηκε σε αεροπορική επίθεση που αποδίδεται σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.
Στο στάδιο διεξάγονταν κυρίως αγώνες βόλεϊ και βρισκόταν εντός του αθλητικού συγκροτήματος Azadi στη δυτική Τεχεράνη, όπως μετέδωσε το πρακτορείο.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες σοβαρές ζημιές υπέστησαν και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις στο συγκρότημα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η έδρα και το νέο κτίριο της Ιρανικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, καθώς και η κεντρική πισίνα και τμήματα της Ομοσπονδίας Κωπηλασίας.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες από την επίθεση επλήγη επίσης και το αθλητικό συγκρότημα Besat στο νότιο τμήμα της Τεχεράνης, όπου επτά πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από μαχητικά αεροσκάφη την Πέμπτη.
Δείτε πως ήταν το Azadi Indoor Stadium πριν την επίθεση
Israel 🇮🇱 bombed the Azadi Football Stadium 🏟️ in Tehran 🇮🇷, which has a capacity of 12,000 spectators ⚠️#Israel #Iran #Tehran #AzadiStadium #MilitaryStrike #MiddleEastConflict pic.twitter.com/2gFWHCrQgh— RusWar (@ruswar) March 5, 2026
BEFORE & AFTER: Azadi football stadium in Tehran— Hemir Desai (@hemirdesai) March 5, 2026
This architectural masterpiece was almost completely destroyed in US-Israeli strikes pic.twitter.com/gIbWFcJpvy
