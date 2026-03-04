Χέγκσεθ για Ιράν: Είναι τελειωμένοι και το ξέρουν, έρχονται περισσότερα κύματα επιθέσεων, μόλις ξεκινήσαμε
Τόνισε ότι στον Ινδικό Ωκεανό, οι ΗΠΑ βύθισαν ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο που θεωρούσε ότι ήταν ασφαλές σε διεθνή ύδατα - «Αντ' αυτού, βυθίστηκε από τορπίλη»

85 ΣΧΟΛΙΑ
Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου, ανακοινώνοντας την αποστολή επιπλέον στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή για τη συνέχιση του πολέμου κατά του Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα θα πάρει όλο τον χρόνο που χρειάζεται για να εξασφαλίσει τη νίκη.

«Η Αμερική κερδίζει, αποφασιστικά, καταστροφικά και χωρίς έλεος».

Ο Χέγκσεθ, μιλώντας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν βιάζονται και ότι θα επιλέξουν τον κατάλληλο χρόνο για να εξασφαλίσουν την επιτυχία. Όπως είπε, «είναι πολύ νωρίς» και επανέλαβε τα λόγια του προέδρου Τραμπ, ότι η χώρα θα πάρει όλο τον χρόνο που χρειάζεται για να διασφαλίσει τη νίκη.

Ο Χέγκσεθ χαρακτήρισε τα αποτελέσματα των τελευταίων τεσσάρων ημερών ως «απίστευτα» και «ιστορικά», προσθέτοντας ότι η ιρανική κυβέρνηση είναι ήδη «τελειωμένη» και το γνωρίζει. Σημείωσε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αρχίσει να «κυνηγούν, αποσυνθέτουν, καταστρέφουν και νικούν» τις ικανότητες του ιρανικού καθεστώτος.

Ανέφερε επίσης ότι οι Ιρανοί ηγέτες θα βλέπουν μόνο «την αεροπορική ισχύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ» μέχρι τη στιγμή που οι δύο χώρες θα αποφασίσουν ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει.

Σε συνέχεια της συνέντευξης Τύπου, υπογράμμισε ότι αυτή η σύγκρουση «ποτέ δεν είχε σχεδιαστεί ως δίκαιος αγώνας και δεν είναι δίκαιος αγώνας», επισημαίνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν το Ιράν «ενώ βρίσκεται σε μειονεκτική θέση».

Όπως είπε, «περισσότερα και μεγαλύτερα κύματα έρχονται, μόλις ξεκινήσαμε».

«Βυθίσαμε ιρανικό πολεμικό πλοίο στον Ινδικό Ωκεανό»

Παράλληλα, τόνισε ότι στον Ινδικό Ωκεανό, οι ΗΠΑ βύθισαν «ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο που θεωρούσε ότι ήταν ασφαλές σε διεθνή ύδατα». «Αντ' αυτού, βυθίστηκε από τορπίλη» είπε. Ο Χέγκσεθ δεν κατονόμασε το ιρανικό πλοίο που δέχτηκε την επίθεση.

Ωστόσο, νωρίτερα το ναυτικό της Σρι Λάνκα ανέφερε ότι το IRIS Dena βυθίστηκε στον Ινδικό Ωκεανό, με περίπου 140 επιβαίνοντες να αγνοούνται.


«Σκοτώσαμε τον αρχηγό της μονάδας που προσπάθησε να δολοφονήσει τον Τραμπ»

Συνεχίζοντας την ομιλία του, τόνισε ότι οι δυνάμεις τους «κυνήγησαν και σκότωσαν» τον αρχηγό μιας μονάδας που προσπάθησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Το Ιράν προσπάθησε να σκοτώσει τον Πρόεδρο Τραμπ. Και ο Πρόεδρος Τραμπ είχε την τελευταία λέξη» συμπλήρωσε.


Έπαινοι στο Ισραήλ

Την ίδια ώρα, επαίνεσε το Ισραήλ για την εξαιρετική του συμβολή στον πόλεμο κατά του Ιράν, λέγοντας ότι οι ενέργειες της χώρας εκτελούνται με «απαράμιλλη ικανότητα και αποφασιστικότητα».

Ο Χέγκσεθ τόνισε ότι το να πολεμάς δίπλα σε έναν τόσο ικανό σύμμαχο όπως το Ισραήλ είναι «μία ανάσα φρέσκου αέρα». Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η στρατηγική του Ισραήλ ενισχύει την επιτυχία της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή.

Τέλος, χαρακτήρισε τις ενέργειες του Προέδρου Τραμπ ως «τολμηρές», αναφέροντας ότι αυτές βάζουν «την Αμερική πρώτα».
