Πεκίνο στηρίζει Τεχεράνη: Ο κόσμος δεν πρέπει να επιστρέψει «στον νόμο της ζούγκλας», είπε ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας
Πεκίνο στηρίζει Τεχεράνη: Ο κόσμος δεν πρέπει να επιστρέψει «στον νόμο της ζούγκλας», είπε ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας

Ο Γουάνγκ Γι κατηγορεί τις μεγάλες δυνάμεις για «αυθαίρετες επιθέσεις» και δηλώνει ότι η Κίνα ότι υποστηρίζει το Ιράν στη διαφύλαξη της κυριαρχίας, της ασφάλειας, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής του αξιοπρέπειας

Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι δήλωσε σήμερα ότι οι μεγάλες χώρες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το στρατιωτικό τους πλεονέκτημα, για να εξαπολύουν αυθαίρετες επιθέσεις εναντίον άλλων εθνών, με φόντο τις αεροπορικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι υποστήριξε ότι η Κίνα εκτιμά την παραδοσιακή φιλία μεταξύ Κίνας και Ιράν, όπως και ότι υποστηρίζει το Ιράν στη διαφύλαξη της κυριαρχίας, της ασφάλειας, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής του αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων Xinhua News «o κόσμος δεν πρέπει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας», επισήμανε ο Γουάνγκ, επίσης μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.
