Δείτε live εικόνα από την Τεχεράνη και το Τελ Αβίβ μετά την επίθεση στο Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν να κατευθύνονται προς τα βόρεια της χώρας

Το Ισραήλ από κοινού με τις ΗΠΑ εξαπέλυσαν επίθεση με το φως της ημέρας σήμερα Σάββατο 28 Φεβρουαρίου κατά της ιρανικής πρωτεύουσας, της Τεχεράνης, με σύννεφα καπνού να υψώνονται από το κέντρο της πόλης. Το πρώτο εμφανές πλήγμα σημειώθηκε κοντά στα γραφεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε μέσω βίντεο που ανάρτησε στη σελίδα του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν στρατιωτική εκστρατεία στο Ιράν. Το Ισραήλ ανακοίνωσε την επίθεση κηρύσσοντας τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και σημαίνοντας σειρήνες συναγερμού.

Δείτε live εικόνα από την Τεχεράνη:
LIVE: From the Middle East after US and Israel launch attack on Iran


Δείτε live εικόνα από το Τελ Αβίβ:

Live from Tel Aviv as sirens sound in Israel as Israel warns of 'the possibility of missiles'
