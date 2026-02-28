ΟΗΕ: Άρση κυρώσεων σε βάρος της πρώην οργάνωσης του Άχμεντ αλ Σάρα

Την άρση των κυρώσεων σε βάρος της Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ
), πρώην ισλαμιστικής ένοπλης οργάνωσης με παρελθόν σχέσεων με την αλ Κάιντα, ανακοίνωσε την Παρασκευή το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
. Η απόφαση ελήφθη από την επιτροπή κυρώσεων και δημοσιοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επιτροπή κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας προχώρησε στην άρση των μέτρων που είχαν επιβληθεί στη Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ, οργάνωση που είχε περιληφθεί στον κατάλογο κυρώσεων λόγω των προηγούμενων διασυνδέσεών της με την αλ Κάιντα.
Το 2014, το Συμβούλιο Ασφαλείας είχε εγγράψει στον κατάλογο κυρώσεων το Μέτωπο Υποστήριξης (Τζαμπάτ αλ Νούσρα), τότε βραχίονα της αλ Κάιντα στη Συρία. Στον ίδιο κατάλογο είχε συμπεριληφθεί και ο σημερινός de facto πρόεδρος της Συρίας
, υπό το nom de guerre Μοχάμεντ αλ Τζουλάνι.
Από το Μέτωπο αλ Νούσρα στη ΧΤΣ
Το 2016, η οργάνωση ανακοίνωσε ότι διακόπτει τις σχέσεις της με την αλ Κάιντα και προχώρησε σε μετονομασία σε Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ, επιδιώκοντας να αλλάξει τη διεθνή της εικόνα. Παρά τη μετονομασία, τόσο η ίδια όσο και η προηγούμενη ονομασία της παρέμειναν στον κατάλογο κυρώσεων του ΟΗΕ.
Λίγο μετά την κατάληψη της εξουσίας στη Δαμασκό, τον Δεκέμβριο του 2024, ο Άχμεντ ας Σάρα ανακοίνωσε τη «διάλυση» όλων των ένοπλων παρατάξεων που συμμετείχαν στην ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, συμπεριλαμβανομένης της ΧΤΣ.
Αφαίρεση και του ίδιου από τη «μαύρη λίστα»
Ο ίδιος ο πρώην τζιχαντιστής, που πλέον ηγείται de facto της Συρίας, αφαιρέθηκε από τη λίστα κυρώσεων του ΟΗΕ τον Νοέμβριο, έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας που καταρτίστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η απόφαση για την άρση των κυρώσεων σε βάρος της ΧΤΣ συνιστά σημαντική εξέλιξη στο διεθνές καθεστώς που διέπει τη μεταβατική πολιτική πραγματικότητα στη Συρία, μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ.