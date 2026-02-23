ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η Ινδία καλεί τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Ιράν

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας εκτιμά ότι περί 10.000 ινδοί πολίτες ζουν στο Ιράν

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας ζήτησε από τους ινδούς πολίτες να εγκαταλείψουν το Ιράν την ώρα που η Ουάσινγκτον αυξάνει τη στρατιωτική πίεση επί της Τεχεράνης.

«Δεδομένης της εξέλιξης της κατάστασης στο Ιράν, οι ινδοί πολίτες που βρίσκονται αυτήν την στιγμή στο Ιράν (...) καλούνται να εγκαταλείψουν την χώρα με όλα τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς, περιλαμβανομένων των αεροπορικών μέσων», αναφέρεται σε μήνυμα της πρεσβείας της Ινδίας στην Τεχεράνη που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας εκτιμά ότι περί 10.000 ινδοί πολίτες ζουν στο Ιράν.

