Συνάντηση Ερντογάν με την πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας στην Κωνσταντινούπολη

Türkiye's President Recep Tayyip Erdogan meets North Macedonia's President Gordana Siljanovska-Davkova at Dolmabahce Presidential Office in Istanbul pic.twitter.com/Q0UAAExgCe — TRT World (@trtworld) April 16, 2026

Ο Τούρκος πρόεδροςσυναντήθηκε σήμερα με την πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας, την οποία υποδέχθηκε σε επίσημη τελετή στο προεδρικό γραφείο Ντολμάμπαχτσέ. Μετά τη συνάντηση των αντιπροσωπειών, οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε κατ' ιδίαν συνάντηση.Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΜΙΤ) Ιμπραχίμ Καλίν, ο διευθυντής επικοινωνίας της προεδρίας Μπουρχανετίν Ντουράν και ο επικεφαλής σύμβουλος του προέδρου για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.