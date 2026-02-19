Μεθυσμένη οδηγός εισέβαλε με το αμάξι της σε νηπιαγωγείο στις ΗΠΑ, χτύπησε μητέρα με τα παιδιά της: Δείτε βίντεο
Μεθυσμένη οδηγός εισέβαλε με το αμάξι της σε νηπιαγωγείο στις ΗΠΑ, χτύπησε μητέρα με τα παιδιά της: Δείτε βίντεο

Το αμάξι οδηγούσε μια 68χρονη γυναίκα που φέρεται να πήγε να παραλάβει ένα παιδάκι σε κατάσταση μέθης

Μεθυσμένη οδηγός εισέβαλε με το αμάξι της σε νηπιαγωγείο στις ΗΠΑ, χτύπησε μητέρα με τα παιδιά της: Δείτε βίντεο
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο στο οποίο φαίνεται η στιγμή που μια μεθυσμένη οδηγός στο Νιού Τζέρσεϊ των ΗΠΑ εισβάλει με το αυτοκίνητό της σε νηπιαγωγείο και χτυπάει δύο παιδιά και τη μητέρα τους. 

Συγκεκριμένα, βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνει την μητέρα να βγαίνει από την μπροστινή πόρτα του νηπιαγωγείου και να κατευθύνεται προς το αυτοκίνητό της, μαζί με τα δύο αγοράκια της. Την στιγμή που η γυναίκα φεύγει με τα δύο της παιδιά, το αυτοκίνητο – ένα γκρι SUV , πέφτει με φόρα επάνω τους, τους παρασύρει και του εγκλωβίζει σε μία γωνία του παιδικού σταθμού.


Με το δεξί της χέρι, η μητέρα αρπάζει τον μεγαλύτερο γιο της και προσπαθεί να φτάσει στον μικρότερο, καθώς το αυτοκίνητο τους ρίχνει στο έδαφος. Το πίσω μέρος του αυτοκινήτου χτυπά τη μητέρα, και ο τροχός του οχήματος πλακώνει το πόδι του μικρότερου γιου της.

Στη συνέχεια, το προσωπικό και οι γονείς φαίνονται να τρέχουν έξω από τις μπροστινές πόρτες του νηπιαγωγείου για να βοηθήσουν.

Μεθυσμένη η οδηγός

Οδηγός του αυτοκινήτου ήταν μία γυναίκα 68 ετών, η οποία πήγαινε εκείνη τη στιγμή στον παιδικό σταθμό να παραλάβει ένα άλλο παιδί.

Η οδηγός, που αποδείχθηκε ότι την στιγμή του ατυχήματος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, συνελήφθη και τις απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Η μητέρα υπέστη τραύματα στην πλάτη και τον λαιμό της ενώ το αγοράκι νοσηλεύεται με τραύματα στο πόδι και εγκαύματα που υπέστη από το κάτω μέρος του αυτοκινήτου.

