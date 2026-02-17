Τραμπ: Πολύ σύντομα η απόφαση για νέες παραδόσεις όπλων στην Ταϊβάν
Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι είχε «πολύ καλή συζήτηση» με τον Σι Τζινπίνγκ – Η Ουάσινγκτον παραμένει ο βασικός προμηθευτής οπλισμού της νήσου
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα λάβει «πολύ σύντομα» απόφαση σχετικά με ενδεχόμενες νέες παραδόσεις όπλων στην Ταϊβάν, μια κίνηση που προκαλεί έντονες αντιδράσεις στο Κίνα και εντείνει τη γεωπολιτική ένταση στην περιοχή.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ ανέφερε ότι είχε επικοινωνία με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. «Του μίλησα. Είχαμε πολύ καλή συζήτηση και θα πάρουμε απόφαση πολύ σύντομα», δήλωσε, ενόψει και της προγραμματισμένης επίσημης επίσκεψής του στην Κίνα τον Απρίλιο.
Η Ουάσινγκτον, αν και δεν αναγνωρίζει επισήμως την Ταϊβάν ως ανεξάρτητο κράτος, αποτελεί τον σημαντικότερο διπλωματικό της υποστηρικτή και μακράν τον μεγαλύτερο προμηθευτή οπλικών συστημάτων της. Το Πεκίνο θεωρεί τη νήσο κινεζική επαρχία και έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων παραβιάζουν την αρχή της «μίας Κίνας» και υπονομεύουν τη σταθερότητα στην περιοχή.
Το ζήτημα των εξοπλισμών της Ταϊβάν παραμένει ένα από τα πλέον ευαίσθητα σημεία στις σινοαμερικανικές σχέσεις, με κάθε νέα απόφαση να έχει άμεσες διπλωματικές και στρατηγικές συνέπειες.
