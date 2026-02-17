Τραμπ: Πολύ σύντομα η απόφαση για νέες παραδόσεις όπλων στην Ταϊβάν
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Ταϊβάν

Τραμπ: Πολύ σύντομα η απόφαση για νέες παραδόσεις όπλων στην Ταϊβάν

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι είχε «πολύ καλή συζήτηση» με τον Σι Τζινπίνγκ – Η Ουάσινγκτον παραμένει ο βασικός προμηθευτής οπλισμού της νήσου

Τραμπ: Πολύ σύντομα η απόφαση για νέες παραδόσεις όπλων στην Ταϊβάν
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα λάβει «πολύ σύντομα» απόφαση σχετικά με ενδεχόμενες νέες παραδόσεις όπλων στην Ταϊβάν, μια κίνηση που προκαλεί έντονες αντιδράσεις στο Κίνα και εντείνει τη γεωπολιτική ένταση στην περιοχή.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ ανέφερε ότι είχε επικοινωνία με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. «Του μίλησα. Είχαμε πολύ καλή συζήτηση και θα πάρουμε απόφαση πολύ σύντομα», δήλωσε, ενόψει και της προγραμματισμένης επίσημης επίσκεψής του στην Κίνα τον Απρίλιο.

Η Ουάσινγκτον, αν και δεν αναγνωρίζει επισήμως την Ταϊβάν ως ανεξάρτητο κράτος, αποτελεί τον σημαντικότερο διπλωματικό της υποστηρικτή και μακράν τον μεγαλύτερο προμηθευτή οπλικών συστημάτων της. Το Πεκίνο θεωρεί τη νήσο κινεζική επαρχία και έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων παραβιάζουν την αρχή της «μίας Κίνας» και υπονομεύουν τη σταθερότητα στην περιοχή.

Το ζήτημα των εξοπλισμών της Ταϊβάν παραμένει ένα από τα πλέον ευαίσθητα σημεία στις σινοαμερικανικές σχέσεις, με κάθε νέα απόφαση να έχει άμεσες διπλωματικές και στρατηγικές συνέπειες.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης