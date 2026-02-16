Ρίο ντε Τζανέιρο: Παρέλαση στο Σαμποδρόμιο προς τιμήν του Λούλα προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση

Αντίπαλοί του μιλούν για πρόωρη έναρξη προεκλογικής εκστρατείας και εξετάζουν νομικές κινήσεις ενόψει των εκλογών του Οκτωβρίου

Αντιδράσεις και απειλές για προσφυγές στη Δικαιοσύνη προκάλεσε η εντυπωσιακή παρέλαση της σχολής σάμπα Acadêmicos de Niterói στοτου Ρίο ντε Τζανέιρο , αφιερωμένη στον πρόεδρο της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, σε μια χρονιά κατά την οποία διεκδικεί τέταρτη, μη συνεχόμενη θητεία.Σύμφωνα με το, πολιτικοί αντίπαλοι του Λούλα κάνουν λόγο για πρόωρη έναρξη προεκλογικής εκστρατείας, έξι μήνες πριν από τις εκλογές του Οκτωβρίου.Το θέμα της παρέλασης επικεντρώθηκε στη διαδρομή του 80χρονου προέδρου από τα φτωχικά παιδικά του χρόνια στη βορειοανατολική Βραζιλία έως τη σημερινή του θέση ως ενός από τους πλέον αναγνωρίσιμους ηγέτες της Λατινικής Αμερικής. Άρματα, κοστούμια και τραγούδια εξυμνούσαν τον Λούλα, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων μηνών προαναγγέλλουν σκληρή μάχη μεταξύ του ίδιου και των αντιπάλων του.Ο Λούλα, ο αντιπρόεδροςκαι οι σύζυγοί τους παρακολούθησαν την παρέλαση, παρά τις επισημάνσεις νομικών αναλυτών ότι η παρουσία τους ενδέχεται να αποτελέσει αντικείμενο προσφυγών στο εκλογοδικείο, τόσο πριν όσο και μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου.Ο επικεφαλής διοργανωτής της παρέλασης,, δήλωσε ότι η σχολή είχε αρχικά αποφασίσει να αφιερώσει το φετινό θέμα στη βορειοανατολική Βραζιλία. Στη συνέχεια, όπως είπε, κρίθηκε ότι η προσωπική διαδρομή του Λούλα ταίριαζε με τη θεματική, και έτσι ελήφθη η απόφαση παρά τους νομικούς κινδύνους. «Ο Λούλα αξίζει μια τέτοια τιμή, όπως κάθε Βραζιλιάνος που προσφέρει πολλά στον λαό μας», ανέφερε, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι στίχοι, άρματα ή κοστούμια είχανΣύμφωνα με τον ίδιο, στελέχη της Acadêmicos de Niterói είχαν μεταβεί μήνες νωρίτερα στηνγια να παρουσιάσουν την ιδέα τους στον πρόεδρο, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόταση.Ο Λούλα, η πρώτη κυρίακαι οι προσκεκλημένοι τους παρακολούθησαν την εκδήλωση από το θεωρείο του δημαρχείου του Ρίο, μαζί με τον δήμαρχο Εντουάρντο Πάες. Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος φορούσε λευκό κοστούμι και καπέλο με μπλε κορδέλα, παραπέμποντας σε παραδοσιακούς καρναβαλιστές.Κατά τη διάρκεια της παρέλασης, πολλοί θεατές τραγούδησαν το ιστορικό προεκλογικό σύνθηματο οποίο ενσωματώθηκε σε τραγούδι της σχολής. Ένας από τους φόβους της προεδρικής ομάδας, ότι θα ακουστούν αποδοκιμασίες, δεν επιβεβαιώθηκε, ακόμη και όταν ο Λούλα κατέβηκε από το θεωρείο για να φωτογραφηθεί στον χώρο του Σαμποδρόμιου.

Ο Ζοάο Σαντάνα, υπεύθυνος της εκστρατείας του Λούλα στην επανεκλογή του το 2006, εκτίμησε ότι η παρέλαση δεν θα επιφέρει εκλογικά οφέλη. Αντιθέτως, σημείωσε ότι ενδέχεται να αποξενώσει μετριοπαθείς και ευαγγελικούς ψηφοφόρους που απορρίπτουν τη σύνδεση μεταξύ πολιτικής και Καρναβαλιού. Υπογράμμισε επίσης ότι ο πρόεδρος εκτίθεται σε αχρείαστους νομικούς κινδύνους. «Ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία ρίσκαραν συνδέοντας το όνομά τους με αυτήν την παρέλαση. Όλο αυτό μπορεί να τους γυρίσει μπούμερανγκ», ανέφερε σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη.