Η κυβέρνηση Τραμπ απέλασε μυστικά στο Καμερούν εννέα μετανάστες: Ήταν δεμένοι χειροπόδαρα, δεν ήξεραν πού τους πάνε
Οι μετανάστες, άνδρες και γυναίκες, μεταφέρθηκαν στο Καμερούν πριν από έναν μήνα και πλέον, τη 14η Ιανουαρίου, με πτήση από την Αλεξάντρια, στη Λουιζιάνα, γράφουν οι New York Times
Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ απέλασε μυστικά εννιά ανθρώπους στο Καμερούν, παρότι αρκετοί θεωρητικά προστατεύονταν, χάρη σε δικαστικές αποφάσεις, από το μέτρο και παρότι ουδείς εξ αυτών κατάγεται από τη χώρα της Αφρικής, αποκάλυψε χθες Σάββατο η εφημερίδα New York Times.
«Δεν γνώριζαν πού θα οδηγούνταν προτού επιβιβαστούν σε αεροσκάφος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS), δεμένοι χειροπόδαρα», κατά το ρεπορτάζ, που επικαλείται κυβερνητικά έγγραφα και συνηγόρους υπεράσπισης μεταναστών και μεταναστριών που απελάθηκαν.
Δεν υπήρξε απάντηση από το DHS, ούτε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ούτε από το υπουργείο Εξωτερικών του Καμερούν όταν το πρακτορείο ειδήσεων Reuters τους ζήτησε να σχολιάσουν το δημοσίευμα. Το πρακτορείο σημειώνει ακόμη δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με συνηγόρους των μεταναστών..
Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ανακοινώσει, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, τη σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας με το Καμερούν για την υποδοχή στο αφρικανικό κράτος παράνομων μεταναστών από τρίτες χώρες που απελαύνονται.
