Επιστρέφει σε πλήρη σύνθεση ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, καθ’ οδόν τέσσερις αστροναύτες με αποστολή της SpaceX
Οι τέσσερις αστροναύτες κατευθύνονται προς τον ISS για οκτάμηνη αποστολή, ενισχύοντας το προσωρινά μειωμένο πλήρωμα μετά από την εκκένωση του Ιανουαρίου για ιατρικούς λόγους
Με επιτυχία εκτοξεύθηκε το πρωί της 13ης Φεβρουαρίου η επανδρωμένη αποστολή Crew-12 της SpaceX, μεταφέροντας τέσσερις αστροναύτες σε χαμηλή γήινη τροχιά με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), όπου το πλήρωμα είναι μειωμένο προσωρινά σε μόλις τρία άτομα.
Η κάψουλα Crew Dragon «Freedom» απογειώθηκε στις 12:15 ώρα Ελλάδος από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ, πάνω σε πύραυλο Falcon 9, μεταφέροντας τους αστροναύτες της NASA Τζέσικα Μέιρ και Τζακ Χάθαγουεϊ, την αστροναύτη της ESA Σοφί Αντενό και τον κοσμοναύτη της Roscosmos Αντρέι Φεντιάεφ.
Οι τέσσερις αναμένεται να παραμείνουν στον σταθμό για περίπου οκτώ μήνες, επαναφέροντας τη σύνθεση του πληρώματος στο συνηθισμένο επίπεδο των επτά μελών.
Λίγο μετά την είσοδο σε τροχιά, η Μέιρ μετέδωσε στο κέντρο ελέγχου ότι «η εκτόξευση ήταν εντυπωσιακή», προσθέτοντας ότι «αφήσαμε τη Γη, αλλά η Γη δεν μας άφησε», περιγράφοντας τη συναισθηματική φόρτιση της στιγμής.
Liftoff of Crew-12! pic.twitter.com/jQ804lyjkm— SpaceX (@SpaceX) February 13, 2026
Meet the crew flying on Dragon for @NASA’s Crew-12 mission to the @Space_Station → https://t.co/RURjWg8oYn pic.twitter.com/QV4ccku13D— SpaceX (@SpaceX) February 13, 2026
Crew-12 is go for launch! pic.twitter.com/ZaiIukY11d— SpaceX (@SpaceX) February 13, 2026
Dragon has separated from Falcon 9’s second stage pic.twitter.com/9yvLEVSfSW— SpaceX (@SpaceX) February 13, 2026
Η εκτόξευση είχε καθυστερήσει δύο ημέρες λόγω ισχυρών ανέμων και δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η αποστολή πραγματοποιήθηκε λίγο νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, καθώς το πλήρωμα της προηγούμενης αποστολής Crew-11 επέστρεψε στη Γη τον Ιανουάριο έπειτα από ιατρικό περιστατικό που επέβαλε την πρώτη έκτακτη ιατρική απομάκρυνση αστροναύτη από τον ISS.
Falcon 9 has landed, completing our first landing at LZ-40! pic.twitter.com/PZXeOYdbaN— SpaceX (@SpaceX) February 13, 2026
Παράλληλα, οι πτήσεις του Falcon 9 είχαν διακοπεί προσωρινά στις αρχές Φεβρουαρίου, όταν σε αποστολή Starlink το ανώτερο στάδιο του πυραύλου δεν ολοκλήρωσε προγραμματισμένη διαδικασία επανεισόδου, οδηγώντας σε έρευνα υπό την εποπτεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, ο πύραυλος επέστρεψε σε επιχειρησιακή χρήση στις 6 Φεβρουαρίου, χωρίς να απαιτηθούν αλλαγές στο προφίλ πτήσης της Crew-12.
