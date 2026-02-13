Επιστρέφει σε πλήρη σύνθεση ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, καθ’ οδόν τέσσερις αστροναύτες με αποστολή της SpaceX

Οι τέσσερις αστροναύτες κατευθύνονται προς τον ISS για οκτάμηνη αποστολή, ενισχύοντας το προσωρινά μειωμένο πλήρωμα μετά από την εκκένωση του Ιανουαρίου για ιατρικούς λόγους