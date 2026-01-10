NASA: Εσπευσμένη επιστροφή πληρώματος από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό λόγω προβλήματος υγείας
Πρωτοφανής απόφαση για τον ISS μετά από αδιευκρίνιστο ιατρικό περιστατικό σε αστροναύτη – Προσθαλάσσωση της κάψουλας ανοικτά της Καλιφόρνιας τα ξημερώματα της Παρασκευής
Την εσπευσμένη επιστροφή τετραμελούς πληρώματος από τον Διεθνής Διαστημικός Σταθμός ανακοίνωσε η NASA, μετά την εκδήλωση αδιευκρίνιστου προβλήματος υγείας σε έναν αστροναύτη, σε μια εξέλιξη που χαρακτηρίζεται πρωτοφανής στα χρονικά του ISS.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η NASA και η SpaceX σχεδιάζουν την επιστροφή του πληρώματος της αποστολής Crew-11 «όχι νωρίτερα από τις 17:00 της Πέμπτης» ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ (00:00 Παρασκευής ώρα Ελλάδας). Η προσθαλάσσωση της κάψουλας ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνιας υπολογίζεται περίπου στις 03:40 τα ξημερώματα της Παρασκευής (10:40 ώρα Ελλάδας).
Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον ISS, οι αστροναύτες διαθέτουν βασικό ιατρικό εξοπλισμό και φαρμακευτικό υλικό για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, ωστόσο η φύση του συγκεκριμένου προβλήματος κρίθηκε τέτοια που επέβαλε την πρόωρη επιστροφή στη Γη.
Η NASA δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση του ιατρικού προβλήματος, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η υγεία και η ασφάλεια του πληρώματος αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα. Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά, καθώς η αποστολή σηματοδοτεί μια σπάνια και κρίσιμη στιγμή για τη λειτουργία του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού.
Πρωτοφανές περιστατικό στον ISSΗ NASA είχε γνωστοποιήσει ήδη από την Πέμπτη ότι εξέταζε σοβαρά το ενδεχόμενο να επισπεύσει την επιστροφή της αποστολής, εξαιτίας προβλήματος υγείας που παρουσίασε ένας από τους αστροναύτες. Όπως επισημαίνεται, δεν υπάρχει προηγούμενο αντίστοιχης απόφασης στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όπου τα πληρώματα παραμένουν συνήθως για έξι έως οκτώ μήνες.
Ποιοι επιστρέφουν στη ΓηΗ αποστολή Crew-11 αποτελείται από τους Αμερικανούς αστροναύτες Ζίνα Κάρντμαν και Μάικ Φίνκε, τον Ιάπωνα αστροναύτη Κιμίγια Γιούι και τον Ρώσο κοσμοναύτη Όλεγκ Πλατόνοφ. Το πλήρωμα βρίσκεται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό από τον Αύγουστο, ενώ η επιστροφή του είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο.
