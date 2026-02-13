Ένας νεκρός σε νέο πλήγμα του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο
Ένας νεκρός σε νέο πλήγμα του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο

Το Τελ Αβίβ μιλά για μέλος της Χεζμπολάχ - Συνεχίζονται οι επιθέσεις παρά την κατάπαυση του πυρός

Αεροπορικός βομβαρδισμός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο χθες Πέμπτη σε κοινότητα στο νότιο τμήμα της επικράτειας του Λιβάνου, ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έπληξε μέλος του σιιτικού ένοπλου κινήματος Χεζμπολάχ, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τον Νοέμβριο του 2024 και στη θεωρία τουλάχιστον έβαλε τέλος στις εχθροπραξίες ενός και πλέον χρόνου, συμπεριλαμβανομένων δυο μηνών ανοικτού πολέμου, ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χεζμπολάχ, το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει σχεδόν καθημερινά βομβαρδισμούς στον Λίβανο, κυρίως στον νότο, και διατηρεί τα στρατεύματά του σε πέντε περιοχές στο λιβανικό έδαφος που θεωρεί στρατηγικής σημασίας.

Στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε, το λιβανικό υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για «πλήγμα του ισραηλινού εχθρού» στην Ατ Τίρι, στον νότιο Λίβανο, το οποίο σκότωσε έναν άνθρωπο.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έπληξε «τρομοκράτη της Χεζμπολάχ» στην περιοχή αυτή.

Στις αρχές Ιανουαρίου, ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωνε ότι ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του σχεδίου του για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, που καλύπτει τον τομέα νότια του ποταμού Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ. Η Ατ Τίρι βρίσκεται νότια του Λιτάνι.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου αναμένεται σε συνεδρίασή της τη Δευτέρα να συζητήσει τις τελευταίες πληροφορίες όσον αφορά το σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ που καταρτίστηκε υπό πίεση των ΗΠΑ.

Το Ισραήλ, που ερίζει ότι το σιιτικό κίνημα επανεξοπλίζεται, χαρακτηρίζει ανεπαρκείς τις προόδους του λιβανικού στρατού ενώ, από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ αρνείται να καταθέσει τα όπλα.

Κάπου 370 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός.
