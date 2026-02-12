Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Μια 50χρονη μητέρα εννέα παιδιών συνελήφθη ως ύποπτη για τον φόνο των δύο βρεφών στη Γαλλία
Όλα ξεκίνησαν όταν ο πατέρας της οικογένειας ανακάλυψε ένα μωρό στον καταψύκτη
Μια γυναίκα 50 ετών συνελήφθη τα ξημερώματα της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου στην περιοχή του Παρισιού, καθώς θεωρείται ύποπτη για διπλή βρεφοκτονία στη βορειοανατολική Γαλλία. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά τον εντοπισμό δύο νεκρών βρεφών μέσα σε καταψύκτη κατοικίας.
Τα πρώτα ευρήματα από τις έρευνες στρέφονται κατά της μητέρας των παιδιών, η οποία φέρεται να εγκατέλειψε το σπίτι χωρίς να ενημερώσει κανέναν, με τις αρχές να προχωρούν στον εντοπισμό και τη σύλληψή της στην Μπουλόν-Μπιγιανκούρ, στα δυτικά του Παρισιού.
Μια πηγή ανέφερε ότι στην περιοχή αυτή διαμένει ένας από τους γιους της συλληφθείσας. Η γυναίκα είναι μητέρα εννέα παιδιών από δύο γάμους.
Σύμφωνα με δεύτερη πηγή που επικαλέστηκε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), όλα ξεκίνησαν όταν ένας άνδρας επικοινώνησε με τις αρχές, αναφέροντας ότι εντόπισε νεκρό νεογέννητο σε καταψύκτη στο σπίτι του, στο Αϊγεβιγιέρ-ε-Λιομόν, στην περιφέρεια Οτ-Σον. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι στον ίδιο χώρο βρισκόταν και δεύτερο νεκρό βρέφος.
Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες θανάτου των δύο νεογνών.
