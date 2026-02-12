Ροντρίγκες: Έχω πρόσκληση από τις ΗΠΑ, ο Μαδούρο είναι ο νόμιμος πρόεδρος της Βενεζουέλας
ΚΟΣΜΟΣ
Βενεζουέλα Ντέλσι Ροντρίγκες Νικολάς Μαδούρο

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας δήλωσε στο NBC ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του είναι αθώοι

Πρόσκληση στις ΗΠΑ δέχθηκε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες, σύμφωνα με συνέντευξή της που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από το NBC News.

«Έχω προσκληθεί στις ΗΠΑ», φέρεται να δήλωσε η Ροντρίγκες. «Σκεπτόμαστε να πάμε εκεί μόλις εγκαθιδρύσουμε αυτήν τη συνεργασία και μπορούμε να προχωρήσουμε με τα πάντα».

Η Ροντρίγκες, πρώην αντιπρόεδρος και υπουργός Πετρελαίου, ορκίστηκε προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας στις αρχές Ιανουαρίου μετά την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εκείνη και ο Ράιτ είναι αντιμέτωποι με το έργο της αναδιοργάνωσης της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας έπειτα από δεκαετίες υποεπένδυσης, κακοδιαχείρισης και κυρώσεων των ΗΠΑ ενόσω θα τοποθετούν τους Αμερικανούς επενδυτές στην πρώτη γραμμή.

Ωστόσο η Ροντρίγκες δήλωσε στο NBC ότι πιστεύει πως ο Μαδούρο, που κρατείται στις ΗΠΑ με κατηγορίες σχετικές με ναρκωτικά και όπλα, παραμένει ο νόμιμος ηγέτης της χώρας της.

«Μπορώ να σας πω ότι ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο είναι ο νόμιμος πρόεδρος. Θα σας πω αυτό ως δικηγόρος, που είμαι. Και ο πρόεδρος Μαδούρο και η Σίλια Φλόρες, η πρώτη κυρία, είναι και οι δύο αθώοι», είπε.

