Καθηγήτρια Βιολογίας σε λύκειο θηλέων στις ΗΠΑ συνελήφθη και απολύθηκε γιατί έκανε σεξ με μαθήτριά της

ΚΟΣΜΟΣ
Καθηγήτρια Λύκειο ΗΠΑ Λουιζιάνα Μαθήτρια Μητέρα Σεξ Εκπαιδευτικός

Οι «προσωπικές και στενές» συνομιλίες ξεκίνησαν τον Αύγουστο και συνεχίστηκαν μέχρι τον Νοέμβριο οπότε η 29χρονη φέρεται να φίλησε και να είχε σεξουαλική επαφή με την μαθήτρια στο διαμέρισμά της και στο αυτοκίνητό της

Στη σύλληψη μιας καθηγήτριας Βιολογίας σε λύκειο Θηλέων γιατί έκανε σεξ με μαθήτριά της αφού αντάλλαξαν ερωτικά μηνύματα και αποκαλυπτικές φωτογραφίες προχώρησαν οι αρχές της Λουϊζιάνα των ΗΠΑ.

Η 29χρονη Τέντι Πέιτζ συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη με την κατηγορία ότι ξεκίνησε ανάρμοστη σχέση με την μαθήτριά της τον περασμένο Αύγουστο, μετά την πρόσληψή της ως καθηγήτρια Βιολογίας στο λύκειο Academy of Sacred Heart στη Νέα Ορλέανη.

Η μαθήτρια περιέγραψε ότι «ένιωσε μια σπίθα» ανάμεσα στην ίδια και την εκπαιδευτικό με το που συναντήθηκαν για πρώτη φορά.



Οι «προσωπικές και στενές» συνομιλίες μεταξύ της μαθήτριας και της καθηγήτριας συνεχίστηκαν για τουλάχιστον δύο μήνες και, τον Νοέμβριο, η Πέιτζ φέρεται να φίλησε και να είχε σεξουαλική επαφή με την μαθήτρια στο διαμέρισμά της και στο αυτοκίνητο του θύματος.

Τότε ήταν που η μητέρα της μαθήτριας άρχισε να παρατηρεί ότι η κόρη της είχε γίνει ευέξαπτη και είχε αρχίσει να κλειδώνεται στο δωμάτιό της κατά τη διάρκεια των οικογενειακών διακοπών για να κάνει βιντεοκλήσεις με κάποιο άγνωστο πρόσωπο

Όταν, δε, μπήκε στους λογαριασμούς που διατηρούσε στα social media η κόρη της, ανακάλυψε μηνύματα με την εκπαιδευτικό συμπεριλαμβανομένων άσεμνων εικόνων και των δύο.

Αφού η μητέρα παρουσίασε τα μηνύματα και τις φωτογραφίες στον διευθυντή του σχολείου, εκείνος απέλυσε την καθηγήτρια Βιολογίας ενώ μια ημέρα μετά η αστυνομία εξέδωσε ένταλμα σύλληψής της με την κατηγορία της σεξουαλικής σχέσης μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή

Η εγγύηση της Πέιτζ ορίστηκε στα 15.000 δολάρια κατά την πρώτη της εμφάνιση στο δικαστήριο.
