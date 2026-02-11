Καθηγήτρια Βιολογίας σε λύκειο θηλέων στις ΗΠΑ συνελήφθη και απολύθηκε γιατί έκανε σεξ με μαθήτριά της

Οι «προσωπικές και στενές» συνομιλίες ξεκίνησαν τον Αύγουστο και συνεχίστηκαν μέχρι τον Νοέμβριο οπότε η 29χρονη φέρεται να φίλησε και να είχε σεξουαλική επαφή με την μαθήτρια στο διαμέρισμά της και στο αυτοκίνητό της