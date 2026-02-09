Συνελήφθη παιδόφιλος στη Βρετανία που κακοποίησε σεξουαλικά τουλάχιστον πέντε νήπια σε παιδικό σταθμό: Δείτε βίντεο

Έβαζε τα παιδιά στην αγκαλιά του

Οι κατηγορίες για τις οποίες κρίθηκε ένοχος

«Θέλουμε απαντήσεις»

Μάλιστα, στην αγόρευσή της η εισαγγελέας χαρακτήρισε την υπόθεση ως «τον εφιάλτη κάθε γονέα».Ο Μπένετ άρχισε να εργάζεται στο νηπιαγωγείο τον Ιούλιο του 2024 και είπε στο προσωπικό ότι ήταν αυτιστικός, αν και οι ένορκοι άκουσαν ότι δεν είχε ποτέ επίσημα διαγνωστεί με την πάθηση.Το προσωπικό τον παρατήρησε ότι καθόταν τα παιδιά στην αγκαλιά του για μεγάλα χρονικά διαστήματα, φορούσε ένα παντελόνι με τρύπες στην περιοχή του καβάλου και φαινόταν «τοπικός» απέναντι σε ορισμένα νήπια και τους γονείς τους, άκουσε το δικαστήριο.Η βρεφονηπιαγωγός Ελίζαμπεθ Μπάρτον είπε στο δικαστήριο ότι ο Μπένετ είχε «ζηλότυπη σχέση» με πέντε παιδιά και «τα έλεγχε».Κατά τη διάρκεια της δίκης, προβλήθηκαν στους ενόρκους βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις με δύο από τα παιδιά στην υπόθεση - που αναφέρονται μόνο ως Παιδί Α και Παιδί Ε.Η μητέρα του παιδιού Ε κατέθεσε επίσης, λέγοντας πώς ο γιος της είχε δείξει πώς είχε κακοποιηθεί στο νηπιαγωγείο του. «Τον έπεισα να σταματήσει να το κάνει. Τον ρώτησα πότε συνέβη αυτό και μου είπε ότι συνέβη στο νηπιαγωγείο», δήλωσε η γυναίκα.Καταθέτοντας, ο Μπένετ είπε ότι «μιμούνταν» αυτό που του έκαναν ως παιδί και αρνήθηκε ότι είχε σεξουαλική έλξη για παιδιά.Ο κατηγορούμενος, από το Κόρστον του Μπαθ, κρίθηκε ένοχος από το δικαστήριο των ενόρκων για:- Δύο κατηγορίες βιασμού παιδιού κάτω των 13 ετών.- Τέσσερις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης παιδιού κάτω των 13 ετών.- Δύο κατηγορίες επίθεσης παιδιού κάτω των 13 ετών με διείσδυση.Σημειώνεται ότι προηγουμένως ο Μπένετ είχε δηλώσει ένοχος για 13 άλλες κατηγορίες.- Οκτώ κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης παιδιού κάτω των 13 ετών.- Τέσσερις κατηγορίες πρόκλησης σεξουαλικής δραστηριότητας παιδιού κάτω των 13 ετών.- Μία κατηγορία σεξουαλικής δραστηριότητας παρουσία παιδιού.Από την πλευρά του, ο δικαστής Γουίλιαμ Χαρτ διέταξε την κράτηση του Μπένετ μέχρι την ανακοίνωση της καταδίκης του στις 16 Μαρτίου.«Τίποτα δεν μπορεί να εξηγήσει το σοκ, τον θυμό και την οδύνη που νιώθουμε - ή τη βαθιά και διαρκή επίδραση που είμαστε σίγουροι ότι θα έχει αυτό στις οικογένειες. Τα παιδιά ήταν αθώα και εντελώς ευάλωτα. Βρίσκονταν σε ένα μέρος που θα έπρεπε να είναι ασφαλές», ανέφεραν σε κοινή τους ανακοίνωση μέσω της δικηγορικής εταιρείας που τους εκπροσωπεί οι γονείς των κακοποιημένων παιδιών.«Θέλουμε απαντήσεις. Θέλουμε να κατανοήσουμε πώς κάποιος σαν τον Μπένετ μπόρεσε να εργαστεί με μικρά παιδιά, ποιοι έλεγχοι έγιναν και πώς τα συστήματα προστασίας που υπήρχαν στο βρεφονηπιακό σταθμό απέτυχαν τόσο καταστροφικά. Ελπίζουμε ότι, εκτός από την εξασφάλιση δικαιοσύνης μέσω της ποινικής διαδικασίας, τα ευρύτερα ζητήματα σχετικά με την προστασία και την προστασία στο βρεφονηπιακό σταθμό θα επανεξεταστούν σωστά, ώστε να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο», καταλήγει η ανακοίνωση.