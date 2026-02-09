To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Παιδί ανοίγει πόρτα αυτοκινήτου σε αυτοκινητόδρομο στη Μαλαισία και προκαλεί τροχαίο τραυματίζοντας μοτοσικλετιστή, δείτε βίντεο
Παιδί ανοίγει πόρτα αυτοκινήτου σε αυτοκινητόδρομο στη Μαλαισία και προκαλεί τροχαίο τραυματίζοντας μοτοσικλετιστή, δείτε βίντεο
Στο βίντεο από την κάμερα στη στολή του δεύτερου μοτοσικλετιστή φαίνεται να ανοίγει η πόρτα ακριβώς τη στιγμή που οι μοτοσικλετιστές περνούν δίπλα από το αυτοκίνητο που βρίσκεται στη δεξιά λωρίδα
Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (6/2) σε αυτοκινητόδρομο της Μαλαισίας, όταν ένα δίχρονο παιδί άνοιξε ξαφνικά την πόρτα του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να χτυπήσει και να τραυματίσει έναν μοτοσικλετιστή.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το therakyatpost, το τροχαίο έγινε στην οδό Jalan Tun Razak την ώρα που δύο μοτοσικλέτες οδηγούσαν ανάμεσα από τα αυτοκίνητα.
Τότε ένα παιδί δύο ετών ανοίγει κατά λάθος την πίσω αριστερά πόρτα ενός αυτοκινήτου, που ήταν σταματημένο στην κίνηση, και ρίχνει τη μία μηχανή προκαλώντας υλικές ζημιές σε συνολικά έξι οχήματα.
Στο βίντεο από την κάμερα στη στολή του δεύτερου μοτοσικλετιστή φαίνεται να ανοίγει η πόρτα ακριβώς τη στιγμή που οι μοτοσικλετιστές περνούν δίπλα από το αυτοκίνητο που βρίσκεται στη δεξιά λωρίδα.
Ο πρώτος μοτοσικλετιστής συγκρούστηκε με την πόρτα και έπεσε στο οδόστρωμα, ενώ ο μοτοσικλετιστής που βρισκόταν πίσω του έπεσε πάνω του καταλήγοντας και εκείνος στο έδαφος.
Ο πρώτος υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι, το οποίο απαιτούσε την τοποθέτηση μεταλλικών καρφιών, ενώ τραυματίστηκε στο κεφάλι και την πλάτη.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το therakyatpost, το τροχαίο έγινε στην οδό Jalan Tun Razak την ώρα που δύο μοτοσικλέτες οδηγούσαν ανάμεσα από τα αυτοκίνητα.
@orientaldailymalaysia
塞车突开车门 骑士兄弟翻倒 @ Bilahzmn #accident #traffic♬ original sound - 马来西亚东方日报 - 马来西亚东方日报
Τότε ένα παιδί δύο ετών ανοίγει κατά λάθος την πίσω αριστερά πόρτα ενός αυτοκινήτου, που ήταν σταματημένο στην κίνηση, και ρίχνει τη μία μηχανή προκαλώντας υλικές ζημιές σε συνολικά έξι οχήματα.
Στο βίντεο από την κάμερα στη στολή του δεύτερου μοτοσικλετιστή φαίνεται να ανοίγει η πόρτα ακριβώς τη στιγμή που οι μοτοσικλετιστές περνούν δίπλα από το αυτοκίνητο που βρίσκεται στη δεξιά λωρίδα.
Ο πρώτος μοτοσικλετιστής συγκρούστηκε με την πόρτα και έπεσε στο οδόστρωμα, ενώ ο μοτοσικλετιστής που βρισκόταν πίσω του έπεσε πάνω του καταλήγοντας και εκείνος στο έδαφος.
Ο πρώτος υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι, το οποίο απαιτούσε την τοποθέτηση μεταλλικών καρφιών, ενώ τραυματίστηκε στο κεφάλι και την πλάτη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα