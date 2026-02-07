Διορία Τραμπ σε Ρωσία και Ουκρανία για να τελειώσει ο πόλεμος έως τον Ιούνιο: Τι δήλωσε ο Ζελένσκι

Εάν η προθεσμία δεν τηρηθεί, η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να ασκήσει πιέσεις και στις δύο πλευρές για να υπάρξει συμφωνία, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος, σύμφωνα με το Associated Press - «Θέλουν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για όλα τα στάδια»