Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Συνάντηση Μελόνι - Βανς: Εργαζόμαστε με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μας, δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός
Συνάντηση Μελόνι - Βανς: Εργαζόμαστε με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μας, δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, βρίσκεται στο Μιλάνο για να παραστεί στην αποψινή τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συναντήθηκε σήμερα με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος βρίσκεται στο Μιλάνο για να παραστεί στην αποψινή τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.
«Ιταλία και ΗΠΑ διατηρούν ιδιαίτερα σημαντικές σχέσεις, εργαζόμαστε έχοντας ως αντικείμενο πολλά διμερή θέματα, ασφαλώς με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μας, αλλά και με αναφορά στις κύριες διεθνείς υποθέσεις που παραμένουν ανοικτές» δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.
«Με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, την τελευταία φορά συναντηθήκαμε στην ενθρόνιση του πάπα Λέοντα και σήμερα συναντιόμαστε και πάλι, για την τελετή έναρξης της Χειμερινής Ολυμπιάδας. Πρόκειται για δυο γεγονότα που έχουν άμεση σχέση με το σύστημα αξιών το οποίο ενώνει την Ευρώπη με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώνει την Δύση και αποτελεί βάση για την συνεργασίας μας, την φιλία μας και το μέλλον που θέλουμε να οικοδομήσουμε μαζί», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.
Η Τζόρτζια Μελόνι, νωρίτερα σήμερα το πρωί είχε συνάντηση και με τον Εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χάμαντ αλ Θάνι.
«Ιταλία και ΗΠΑ διατηρούν ιδιαίτερα σημαντικές σχέσεις, εργαζόμαστε έχοντας ως αντικείμενο πολλά διμερή θέματα, ασφαλώς με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μας, αλλά και με αναφορά στις κύριες διεθνείς υποθέσεις που παραμένουν ανοικτές» δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.
«Με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, την τελευταία φορά συναντηθήκαμε στην ενθρόνιση του πάπα Λέοντα και σήμερα συναντιόμαστε και πάλι, για την τελετή έναρξης της Χειμερινής Ολυμπιάδας. Πρόκειται για δυο γεγονότα που έχουν άμεση σχέση με το σύστημα αξιών το οποίο ενώνει την Ευρώπη με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώνει την Δύση και αποτελεί βάση για την συνεργασίας μας, την φιλία μας και το μέλλον που θέλουμε να οικοδομήσουμε μαζί», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.
Η Τζόρτζια Μελόνι, νωρίτερα σήμερα το πρωί είχε συνάντηση και με τον Εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χάμαντ αλ Θάνι.
VP Vance speaks at a bilateral meeting with Italian PM Meloni: “In the spirit of the Olympics, friendship, competition, and coming together around shared values, we’re very thrilled to be here.”— Breaking911 (@Breaking911) February 6, 2026
pic.twitter.com/MjoAiwqRZb
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα