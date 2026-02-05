Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Το Λούβρο θα αποκαταστήσει το στέμμα που κατέστρεψαν οι ληστές, λείπουν όμως 10 διαμάντια
Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας ήταν μέρος ενός ζευγαριού που παρήγγειλε ο Ναπολέων Γ' το 1855 για τον ίδιο και τη σύζυγό του
Το Μουσείο του Λούβρου ανακοίνωσε τα σχέδιά του αποκατάσταση του στέμματος της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο εγκατέλειψαν οι ληστές κατά τη διάρκεια της εισβολής τους πέρυσι τον Οκτώβριο.
Οι ληστές έφυγαν με κοσμήματα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ. Το στέμμα, που κατασκευάστηκε πριν από 170 χρόνια, τους έπεσε από τα χέρια καθώς διέφευγαν και υπέστη ζημιές.
Σήμερα το Λούβρο ανέφερε ότι το πολύτιμο στέμμα είναι «σοβαρά παραμορφωμένο, αλλά σχεδόν άθικτο» και θα μπορούσε να αποκατασταθεί «χωρίς να χρειαστεί ανακατασκευή».
Όλα τα σμαράγδια παραμένουν στη θέση τους, ενώ λείπουν 10 διαμάντια, υποστηρίζει το Μουσείο.
Στο στέμμα παραμένουν στη θέση τους και τα 56 σμαράγδια του, ενώ λείπουν μόνο 10 «πολύ μικρά» διαμάντια από τα 1.354 που αρχικά κοσμούσαν το κόσμημα. Από τους οκτώ χρυσούς αετούς γύρω από το χείλος, λείπει μόνο ένας.
Το Μουσείο θα προκηρύξει διαγωνισμό για την επιλογή διαπιστευμένου συντηρητή σύμφωνα με τον Γαλλικό Κώδικα Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τον οποίο θα συνδράμει συμβουλευτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων αποτελούμενη από αξιωματούχους του Μουσείου και ειδικούς σε κοσμήματα.
Επιπλέον, το Μουσείο θα προσκαλέσει από έναν εκπρόσωπο από τα πέντε ιστορικά κοσμηματοπωλεία (Mellerio, Chaumet, Cartier, Boucheron και Van Cleef & Arpels) για τη συμβουλευτική επιτροπή.
Το στέμμα, όπως αναφέρει το AFP, ήταν μέρος ζευγαριού που παρήγγειλε ο Ναπολέων Γ' το 1855 για τον ίδιο και τη σύζυγό του. Κανένας από τους δύο δεν είχε στέφθηκε επίσημα.
Υπενθυμίζεται ότι οι γαλλικές Αρχές συνέλαβαν και τους τέσσερις δράστες, αλλά ο εγκέφαλος της ληστείας εξακολουθεί να είναι ελεύθερος.
Κλάπηκαν οκτώ από τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, μεταξύ των οποίων ένα σμαραγδένιο κολιέ που ανήκε στη δεύτερη σύζυγο του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, τη Μαρία Λουίζα, τρία κομμάτια από ένα σετ κοσμημάτων με ζαφείρια και ένα ξεχωριστό διάδημα που ανήκε στην Ευγενία και ήταν στολισμένο με μαργαριτάρια. Κανένα από αυτά τα κοσμήματα δεν έχει βρεθεί.
