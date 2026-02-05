Το Λούβρο θα αποκαταστήσει το στέμμα που κατέστρεψαν οι ληστές, λείπουν όμως 10 διαμάντια

Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας ήταν μέρος ενός ζευγαριού που παρήγγειλε ο Ναπολέων Γ' το 1855 για τον ίδιο και τη σύζυγό του