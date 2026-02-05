Η Μελάνια Τραμπ λέει ότι βρίσκεται σε επαφή με το περιβάλλον Πούτιν για την επιστροφή παιδιών στην Ουκρανία, δείτε βίντεο

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ δηλώνει ότι έχουν ήδη επιστραφεί 15 παιδιά – Συνάντηση στον Λευκό Οίκο με πρώην ομήρους της Χαμάς





«Εργάζομαι πάνω σε αυτό. Ελπίζω να έχουμε επιτυχία πολύ σύντομα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μελάνια Τραμπ, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών ανάμεσα στους εκπροσώπους της και το περιβάλλον του Ρώσου προέδρου.







Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η επικοινωνία των δύο πλευρών συνεχίστηκε μετά από επιστολή που είχε απευθύνει η ίδια στον Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία παραδόθηκε προσωπικά από τον σύζυγό της, τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον περασμένο Αύγουστο.



Δεκαπέντε παιδιά έχουν ήδη επιστρέψει Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της πρώτης κυρίας, από την έναρξη της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας έχουν επιστραφεί στην Ουκρανία 15 παιδιά, ανάμεσά τους επτά τον περασμένο Δεκέμβριο.



Η Ουκρανία έχει κατηγορήσει τη Ρωσία ότι, μετά την εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, μετέφερε τουλάχιστον 19.000 παιδιά στη ρωσική επικράτεια ή σε ρωσικά κατεχόμενα εδάφη χωρίς τη συγκατάθεση των οικογενειών ή των κηδεμόνων τους. Η Μόσχα έχει απορρίψει επανειλημμένα τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι μετακινήσεις έγιναν για λόγους ασφαλείας λόγω των μαχών.



Την ίδια ημέρα, Ρώσοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι έκαναν λόγο για «παραγωγικές» συνομιλίες στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου, παρά το γεγονός ότι η Ρωσία εξαπέλυσε πρόσφατα εκτεταμένες επιθέσεις με drones και βαλλιστικούς πυραύλους κατά της Ουκρανίας.



Κλείσιμο Συνάντηση με πρώην ομήρους της Χαμάς Η Μελάνια Τραμπ, η οποία διατηρεί χαμηλό δημόσιο προφίλ κατά τη δεύτερη θητεία του συζύγου της, συναντήθηκε επίσης την Τετάρτη στον Λευκό Οίκο με τους Ισραηλινοαμερικανούς Κιθ και Αβίβα Σίγκελ, οι οποίοι είχαν απαχθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και κρατήθηκαν όμηροι σε υπόγεια τούνελ στη Γάζα.



Η Αβίβα Σίγκελ κρατήθηκε αιχμάλωτη για 51 ημέρες, ενώ ο σύζυγός της για 484 ημέρες, με τον Κιθ να απελευθερώνεται μετά από συνάντηση της πρώτης κυρίας με την Αβίβα, η οποία –όπως ειπώθηκε– συνέβαλε καθοριστικά στην απελευθέρωσή του.









«Δεν πρόκειται για προώθηση» Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Κιθ Σίγκελ ευχαρίστησε δημόσια τη Μελάνια Τραμπ και τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τη στήριξη που παρείχαν, ενώ η Αβίβα μίλησε για την ελπίδα που της έδωσε η πρώτη κυρία πριν από την απελευθέρωση του συζύγου της.



Σε ερώτηση δημοσιογράφου που υπαινίχθηκε ότι η εκδήλωση χρησιμοποιήθηκε για την προώθηση ντοκιμαντέρ της, η Μελάνια Τραμπ απάντησε κοφτά: «Αυτό δεν είναι προώθηση. Βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την απελευθέρωση των ομήρων της Αβίβα και του Κιθ».