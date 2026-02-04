Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Ινστιτούτο Νόμπελ: Ζητά εξηγήσεις από πρώην πρόεδρο της Επιτροπής Νόμπελ Ειρήνης για σχέσεις με τον Επστάιν
Το Ινστιτούτο τονίζει ότι τυχόν οικονομικά οφέλη θα παραβίαζαν τον κώδικα δεοντολογίας και ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε αναθεώρηση των εσωτερικών του κανόνων
Το Ινστιτούτο Νόμπελ ανακοίνωσε σήμερα ότι αναμένει εξηγήσεις από τον πρώην πρωθυπουργό της Νορβηγίας Τόρμπγιορν Γιάγκλαντ, ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ Ειρήνης, αναφορικά με τις φερόμενες σχέσεις του με τον καταδικασμένο Αμερικανό χρηματοδότη Τζέφρι Έπσταϊν.
Ο διευθυντής του Ινστιτούτου, Κρίστιαν Μπεργκ Χάρπβικεν, δήλωσε ότι, εφόσον αποδειχθεί πως ο Γιάγκλαντ έλαβε σημαντικά οικονομικά οφέλη από τον Έπσταϊν κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Επιτροπή, αυτό θα συνιστούσε παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας. Τόνισε, ωστόσο, ότι το Ινστιτούτο δεν προτίθεται να καταλήξει σε συμπεράσματα πριν ακούσει τη δική του εκδοχή των γεγονότων.
Σύμφωνα με την νορβηγική εφημερίδα VG, το Ινστιτούτο θα εξετάσει προσεκτικά τόσο τα έγγραφα που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα από τις αμερικανικές Αρχές όσο και τις εξηγήσεις που έχει παράσχει ή θα παράσχει ο ίδιος ο Γιάγκλαντ. «Θα μας ενδιαφέρει να διαβάσουμε και να αξιολογήσουμε σοβαρά την εξήγηση που δίνει ο ίδιος στα έγγραφα», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο Χάρπβικεν επισήμανε επίσης ότι, εφόσον οι επαφές που περιγράφονται στα μέσα ενημέρωσης ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, πρόκειται για σχέσεις που θα έπρεπε να είχαν δηλωθεί και καταγραφεί εγκαίρως. Όπως είπε, τέτοιου είδους επαφές δεν ήταν γνωστές ούτε στο Ινστιτούτο Νόμπελ ούτε στα μέλη της Επιτροπής την περίοδο εκείνη.
Στο πλαίσιο των εξελίξεων, το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε νέα αναθεώρηση των εσωτερικών του πολιτικών και διαδικασιών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αυξημένης προσοχής και διαφάνειας στη λειτουργία της Επιτροπής Νόμπελ Ειρήνης.
