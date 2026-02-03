Υπάλληλος του πολωνικού υπουργείου Άμυνας συνελήφθη ως ύποπτος για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας
Υπάλληλος του πολωνικού υπουργείου Άμυνας συνελήφθη ως ύποπτος για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Ο φερόμενος ως πράκτορας αποκαλύφθηκε από την στρατιωτική υπηρεσία αντικατασκοπείας και ακολούθησε η σύλληψή του με τη συμμετοχή της στρατιωτικής αστυνομίας και εισαγγελέων

Ένας υπάλληλος του πολωνικού υπουργείου Άμυνας συνελήφθη στη Βαρσοβία ως ύποπτος για κατασκοπεία, επιβεβαιώθηκε σήμερα από το υπουργείο.

Ο 60χρονος θεωρείται ύποπτος για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας, μεταδίδει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Onet που επικαλείται στρατιωτικές πηγές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από τη δεκαετία του 1990 ο ύποπτος κατείχε διοικητικές θέσεις στο τμήμα στρατηγικής και σχεδιασμού του υπουργείου Άμυνας.

Ο φερόμενος ως πράκτορας αποκαλύφθηκε από την στρατιωτική υπηρεσία αντικατασκοπείας και ακολούθησε η σύλληψή του με τη συμμετοχή της στρατιωτικής αστυνομίας και εισαγγελέων, αναφέρει το υπουργείο Άμυνας της Πολωνίας.


Οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών δραστηριοποιούνται στην Πολωνία

Μια τόσο σοβαρή υπόθεση στο υπουργείο Άμυνας δεν έχει προηγούμενο εδώ και χρόνια, σημειώνει ο ιστότοπος Onet, συμπληρώνοντας πως δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν κι άλλες συλλήψεις.

Οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Πολωνία, χώρα που βρίσκεται στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και είναι βασικός κόμβος για τη μεταφορά στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Η Βαρσοβία έχει κατηγορήσει τη Μόσχα για «υβριδικό πόλεμο» που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κατασκοπεία, δολιοφθορές, εισβολές drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, καθώς και αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τη Λευκορωσία.

Πρώην στρατιωτικός συμμετείχε στον σχεδιασμό απόπειρας δολοφονίας του Ζελένσκι

Παράλληλα, ένας 50χρονος Πολωνός, πρώην στρατιωτικός, καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριάμισι ετών για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας, ανακοίνωσε εκπρόσωπος των πολωνικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Ο άνδρας είχε συλληφθεί τον Απρίλιο του 2024 για παρακολούθηση του αεροδρομίου στην πόλη Ζέσουφ της ανατολικής Πολωνίας.

«Αυτές οι πληροφορίες αποσκοπούσαν στον σχεδιασμό απόπειρας δολοφονίας του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι», ανέφερε ο εκπρόσωπος Γιάτσεκ Ντομπζίνσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Στρατηγικής σημασίας

Το συγκεκριμένο αεροδρόμιο, το οποίο απέχει περίπου 70 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, είναι στρατηγικής σημασίας για τη μεταφορά στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Στα ταξίδια του στο εξωτερικό, ο Ζελένσκι προτιμά συνήθως τρένο για να περάσει τα ουκρανικά σύνορα και επιβιβάζεται σε κυβερνητικό αεροσκάφος στο Ζέσουφ της Πολωνίας.

