Στο Κίεβο ο Ρούτε, μίλησε στο ουκρανικό κοινοβούλιο: «Η στήριξη προς την Ουκρανία παραμένει ακλόνητη»

Ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας μίλησε στη Βερχόβνα Ράντα κατά την επίσκεψή του στο Κίεβο – Τιμή στους πεσόντες υπερασπιστές της Ουκρανίας στην Πλατεία Ανεξαρτησίας