Στο Κίεβο ο Ρούτε, μίλησε στο ουκρανικό κοινοβούλιο: «Η στήριξη προς την Ουκρανία παραμένει ακλόνητη»
Ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας μίλησε στη Βερχόβνα Ράντα κατά την επίσκεψή του στο Κίεβο – Τιμή στους πεσόντες υπερασπιστές της Ουκρανίας στην Πλατεία Ανεξαρτησίας
Μιλώντας από το βήμα της Βερχόβνα Ράντα, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Κίεβο, ο Ρούτε υπογράμμισε ότι η στάση του ΝΑΤΟ απέναντι στην Ουκρανία παραμένει σταθερή από πριν τη ρωσική εισβολή και εξακολουθεί να είναι αμετάβλητη μέχρι σήμερα. «Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το ΝΑΤΟ στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας. Αυτό ίσχυε πριν από την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας, ίσχυε στις 24 Φεβρουαρίου 2022 και ισχύει κάθε ημέρα από τότε», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Την παρουσία και την ομιλία του γενικού γραμματέα ανακοίνωσε στην έναρξη της συνεδρίασης ο πρώτος αντιπρόεδρος της ουκρανικής Βουλής, Ολεξάντρ Κορνιένκο, ο οποίος τόνισε ότι η επίσκεψη του Ρούτε αποτελεί έμπρακτη ένδειξη στήριξης προς την Ουκρανία και ισχυρό μήνυμα ενότητας των συμμάχων.
Απευθυνόμενος στους βουλευτές, ο επικεφαλής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας εξήρε την αντοχή και το θάρρος του ουκρανικού λαού. «Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, στην καρδιά μιας ζωντανής και δημοκρατικής Ουκρανίας. Το ουκρανικό έθνος δίνει έναν εξαιρετικά σκληρό και γενναίο αγώνα. Εσείς είστε οι εκπρόσωποι αυτού του λαού, που συνεχίζει να εργάζεται ακόμη και εν μέσω καθημερινών βομβαρδισμών», ανέφερε.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Μαρκ Ρούτε, μαζί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι τίμησαν τη μνήμη των πεσόντων Ουκρανών υπερασπιστών στην Πλατεία Ανεξαρτησίας στο Κίεβο. Την πληροφορία γνωστοποίησε ο ίδιος ο Ζελένσκι με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Maidan Nezalezhnosti. The People’s Memorial of National Remembrance. A memorial honoring our heroes, warriors, our people who defended Ukraine against the enemy, fought, and made the ultimate sacrifice in this war.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2026
Together with @SecGenNATO Mark Rutte, we honored the memory of… pic.twitter.com/ugWsJChlAV
«Πλατεία Ανεξαρτησίας. Ένα λαϊκό μνημείο εθνικής μνήμης. Μνημείο για τους ήρωές μας, τους πολεμιστές μας, τους ανθρώπους μας που υπερασπίστηκαν την Ουκρανία από τον εχθρό, που πολέμησαν και έδωσαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν σε αυτόν τον πόλεμο», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.
Майдан Незалежності. Народний меморіал національної пам’яті. Меморіал пам’яті про наших героїв, воїнів, наших людей, які захищали Україну від ворога, боролися і віддали найцінніше в цій війні.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2026
Разом із Марком Рютте сьогодні тут ушанували пам'ять загиблих українських захисників… pic.twitter.com/DmVdKgGr7f
Όπως σημείωσε, «μαζί με τον Μαρκ Ρούτε, σήμερα τιμήσαμε τη μνήμη των πεσόντων υπερασπιστών της Ουκρανίας. Αιώνιος σεβασμός στους στρατιώτες μας. Αιώνια ευγνωμοσύνη για το κατόρθωμα και την υπεράσπιση της χώρας. Καθήκον μας είναι να διατηρήσουμε ζωντανή τη μνήμη των ηρώων μας».
