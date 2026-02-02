Άγνωστο drone συνετρίβη σε στρατιωτική βάση στη βόρεια Πολωνία

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone
) αγνώστου προελεύσεως έπεσε σε στρατιωτική βάση στο Πρζάζνις, στη βόρεια Πολωνία
, στις 28 Ιανουαρίου.
Το drone έπεσε λίγα μέτρα μακριά από αποθήκη όπλων, εντός μιας εξαιρετικά ευαίσθητης μονάδας ηλεκτρονικού πολέμου
. Η βάση στεγάζει το 2ο Ραδιοηλεκτρονικό Κέντρο, μονάδα αναγνώρισης και ηλεκτρονικού πολέμου
που παρακολουθεί τις ραδιοεπικοινωνίες στη βορειοανατολική Πολωνία, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγικής σημασίας περάσματος Suwałki
.
Οι στρατιώτες που βρίσκονταν σε υπηρεσία παρακολούθησαν το drone να πετά πάνω από τη βάση πριν συντριβεί περίπου 70 μέτρα από αποθήκη πυρομαχικών
. Μετά από αρχικό έλεγχο, οι φρουροί μετέφεραν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε κτίριο της βάσης για λόγους ασφαλείας.
Όπως ανέφερε ο ραδιοφωνικός σταθμός Radio Zet
, η Πολωνική Στρατιωτική Αστυνομία επιβεβαίωσε πως το περιστατικό διερευνάται
, χωρίς να έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής η προέλευση του drone. Το πρακτορείο Reuters δεν κατόρθωσε να επικοινωνήσει άμεσα με τη Στρατιωτική Αστυνομία για σχόλιο.
Σε δήλωση προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο εκπρόσωπος του Αρχηγού της Στρατιωτικής Χωροφυλακής ανέφερε ότι το φυλάκιο της Στρατιωτικής Χωροφυλακής στο Przasnysz ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:00 και προχώρησε άμεσα στα προβλεπόμενα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς φύλαξης του UAV και της λήψης καταθέσεων από μάρτυρες.