Άγνωστο drone συνετρίβη σε στρατιωτική βάση στη βόρεια Πολωνία
Πολωνία Drone Στρατιωτική βάση

Άγνωστο drone συνετρίβη σε στρατιωτική βάση στη βόρεια Πολωνία

Το drone πετούσε πάνω από τη βάση πριν συντριβεί περίπου 70 μέτρα από αποθήκη πυρομαχικών

Άγνωστο drone συνετρίβη σε στρατιωτική βάση στη βόρεια Πολωνία
Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) αγνώστου προελεύσεως έπεσε σε στρατιωτική βάση στο Πρζάζνις, στη βόρεια Πολωνία, στις 28 Ιανουαρίου.

Το drone έπεσε λίγα μέτρα μακριά από αποθήκη όπλων, εντός μιας εξαιρετικά ευαίσθητης μονάδας ηλεκτρονικού πολέμου. Η βάση στεγάζει το 2ο Ραδιοηλεκτρονικό Κέντρο, μονάδα αναγνώρισης και ηλεκτρονικού πολέμου που παρακολουθεί τις ραδιοεπικοινωνίες στη βορειοανατολική Πολωνία, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγικής σημασίας περάσματος Suwałki.

Οι στρατιώτες που βρίσκονταν σε υπηρεσία παρακολούθησαν το drone να πετά πάνω από τη βάση πριν συντριβεί περίπου 70 μέτρα από αποθήκη πυρομαχικών. Μετά από αρχικό έλεγχο, οι φρουροί μετέφεραν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε κτίριο της βάσης για λόγους ασφαλείας.

Όπως ανέφερε ο ραδιοφωνικός σταθμός Radio Zet, η Πολωνική Στρατιωτική Αστυνομία επιβεβαίωσε πως το περιστατικό διερευνάται, χωρίς να έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής η προέλευση του drone. Το πρακτορείο Reuters δεν κατόρθωσε να επικοινωνήσει άμεσα με τη Στρατιωτική Αστυνομία για σχόλιο.

Σε δήλωση προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο εκπρόσωπος του Αρχηγού της Στρατιωτικής Χωροφυλακής ανέφερε ότι το φυλάκιο της Στρατιωτικής Χωροφυλακής στο Przasnysz ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:00 και προχώρησε άμεσα στα προβλεπόμενα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς φύλαξης του UAV και της λήψης καταθέσεων από μάρτυρες.

