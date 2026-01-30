«Η ψυχή χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να επουλωθεί»: Εξιτήριο για 29χρονη μετά τη φωτιά στο Κραν Μοντανά, ο μακρύς δρόμος της αποκατάστασης
«Τα εγκαύματα θα αφήσουν σημάδια στο δέρμα, αλλά η ψυχή χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να επουλωθεί», λέει 29χρονη Ιταλίδα που πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά τη φωτιά στο μπαρ του Κραν Μοντανά όπου 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η 29χρονη Ελεονώρα Παλμιέρι έχει μακρύ δρόμο για την αποκατάσταση της υγείας της, αφού υπέστη εγκαύματα στο πρόσωπο, τα χέρια και άλλα μέρη του σώματός της.
Την Πρωτοχρονιά η 29χρονη Ελεονώρα είχε μόλις φτάσει στο μπαρ Le Constellation με τον φίλο της, όταν την έσπρωξαν προς το πίσω μέρος άτομα που έτρεχαν να σωθούν από τις φλόγες που τους περικύκλωναν. Ο φίλος της βρέθηκε στην έξοδο και η Ελεονώρα ήταν παγιδευμένη σε δωμάτιο με φλόγες. Μιλώντας στην εφημερίδα The Times, η 29χρονη θυμήθηκε πώς το δωμάτιο είχε γίνει πολύ σκοτεινό και γεμάτο καπνό, καθιστώντας δύσκολη την αναπνοή για όλους.
«Τότε ήρθε το φως, μια “γλώσσα” φωτιάς που ανέβηκε τις σκάλες προς το μέρος μου με τρομακτική ταχύτητα, μια στιγμή απόλυτου τρόμου στην οποία όλες οι αισθήσεις μου κατακλύστηκαν από τη ζέστη», είπε. Από ένστικτο, σήκωσε τα χέρια και τα μπράτσα της στο πρόσωπό της, με αποτέλεσμα να υποστεί βαθιά εγκαύματα γύρω από το αριστερό της μάτι, το μάγουλο και τα χείλη, καθώς και στη μύτη και στα δύο χέρια της, αλλά και σε άλλα μέρη του σώματός της.
Η επίδοξη κτηνίατρος, κατάφερε να περιορίσει τις βλάβες στο σώμα της χάρη στις ιατρικές της γνώσεις. Μετά την έξοδό της από το μπαρ, ζήτησε να της κόψουν προσεκτικά το καλσόν για να μην κολλήσει στο δέρμα της, μια κίνηση που πιθανότατα την γλίτωσε από περαιτέρω τραυματισμούς, σύμφωνα με την Daily Mail.
Τώρα οι σκέψεις της είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους, καθώς και με τους «πολεμιστές» όπως αυτή, που έχουν μπροστά τους ένα μακρύ δρόμο προς την ανάρρωση. Αλλά τα εγκαύματα, είπε, θα επουλωθούν με τον καιρό. Όμως η ψυχή χρειάζεται περισσότερο χρόνο.
«Τα εγκαύματα θα αφήσουν σημάδια στο δέρμα σας, αλλά η ψυχή χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να επουλωθεί», είπε. «Δεν πρέπει να αφήσουμε εκείνη τη νύχτα να καθορίσει το υπόλοιπο της ζωής μας», συμπλήρωσε.
Έκοψε το καλσόνΟ φίλος της, ο 24χρονος Φιλίππο Μπονιφάτσιο, περιέγραψε σε συνέντευξή του πώς δεν μπορούσε να δει την Παλμιέρι αρχικά μέσα στο χάος, αλλά της έσωσε τη ζωή σέρνοντάς την έξω από το μπαρ και μεταφέροντάς της στο νοσοκομείο της Σιόν. Από εκεί διακομίστηκε αεροπορικώς στο Μιλάνο και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Τζεζένα από το οποίο πήρε εξιτήριο την Πέμπτη.
Η μεταμόσχευση δέρματος και ο δρόμος της αποκατάστασης για τα επόμενα χρόνιαΗ 29χρονη πήρε εξιτήριο την Πέμπτη από το νοσοκομείο της Τζεζένα. «Ευχαριστώ όλους όσους περιποιήθηκαν τα τραύματά μου και όσους συνεχίζουν να με στηρίζουν με την αγάπη τους: το να ξέρω ότι δεν είμαι μόνη σε αυτό το μακρύ ταξίδι είναι η μεγαλύτερη δύναμή μου», είπε η Ελεονώρα.
«Ολοκληρώνεται η νοσηλεία μου στο νοσοκομείο Μπουφαλίνι της Τσεζένα, αλλά ο δεσμός μου με αυτό το κέντρο δεν “σπάει”. Θα επιστρέφω συχνά για τις αλλαγές και τους απαραίτητους ελέγχους. Νιώθω την βαθιά ανάγκη να ευχαριστήσω από καρδιάς το κέντρο εγκαυμάτων, που αυτές τις ημέρες με παρακολούθησε με αφοσίωση και αριστεία, συνεργαζόμενο συνεχώς με το Νιγκουάρντα του Μιλάνου, που με είχε προηγουμένως φροντίσει με άψογο τρόπο. Μέχρι σήμερα, μεγάλο μέρος των εγκαυμάτων δευτέρου βαθμού βρίσκεται σε φάση επούλωσης. Όσον αφορά το δεξί χέρι, όπου πραγματοποιήθηκε η μεταμόσχευση δέρματος, το μεγαλύτερο χειρουργικό εμπόδιο έχει ξεπεραστεί. Ωστόσο, τώρα η πρόκληση αλλάζει μορφή: με περιμένουν η φυσιοθεραπεία, οι συνεχείς αλλαγές και μια σημαντική δουλειά στο ψυχολογικό σκέλος», δήλωσε στο TgCom24.
«Ίσως πολλοί να μην γνωρίζουν ότι τα εγκαύματα είναι τραύματα βαθιά διαφορετικά από τα άλλα. Η πορεία δεν τελειώνει με το τέλος της νοσηλείας, είναι ένας δρόμος που για μένα θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο χρόνια. Οι επιπλοκές παρατείνονται για μήνες, γιατί οι ουλές είναι “ζωντανές”, εξελίσσονται και μεταβάλλονται με τον χρόνο. Τώρα ξεκινά μια φάση ανασυγκρότησης μακρά και υπομονετική», συμπλήρωσε.
«Καλωσόρισες πίσω στο σπίτι, Ελεονόρα Παλμιέρι. Το εξιτήριό της από το νοσοκομείο είναι μια πολύ όμορφη είδηση για ολόκληρη την κοινότητα της Εμίλια Ρομάνια», είναι το μήνυμα του προέδρου της Περιφέρειας, Μικέλε ντε Πασκάλε, ο οποίος ευχαρίστησε επίσης το προσωπικό του Μπουφαλίνι: «Η εξειδίκευση αυτής της δομής και η παρουσία μίας από τις λίγες τράπεζες δέρματος της Ιταλίας στην Ρομάνια απέδειξαν για ακόμη μία φορά το επίπεδο αριστείας της υγείας της Εμίλια Ρομάνια. Τώρα ξεκινά μια νέα πρόκληση, μια πορεία προς την πλήρη αποκατάσταση που η Ελεονόρα Παλμιέρι δεν θα διανύσει μόνη, αλλά με την αγάπη ολόκληρης της Εμίλια Ρομάνια».
Σαράντα άτομα έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς της 1ης Ιανουαρίου, ενώ 116 τραυματίστηκαν.
