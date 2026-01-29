H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Μινέαπολη: Ο 37χρονος που σκοτώθηκε από την ICE είχε τσακωθεί με πράκτορες της ίδιας υπηρεσίας 11 ημέρες νωρίτερα
Όπως φαίνεται στα πλάνα και τότε ο Άλεξ Πρέτι είχε μαζί του όπλο
Ένα νέο βίντεο με τον Άλεξ Πρέτι, τον 37χρονο που σκοτώθηκε από άνδρες της υπηρεσίας μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE) στη Μινεάπολη, να εμπλέκεται σε καβγά με πράκτορες της ίδιας υπηρεσίας 11 ημέρες πριν να πέσει νεκρός, ήρθε στη δημοσιότητα.
Το βίντεο που δημοσιοποίησε το The News Movement έχει καταγραφεί στις 13 Ιανουαρίου σε μικρή απόσταση από το σημείο στο οποίο ο Πρέτι δέχθηκε τα δολοφονικά πυρά των ανδρών της ICE στις 24 του ίδιου μήνα.
Στα πλάνα φαίνεται ο Πρέτι αρχικά να καταφέρεται κατά των ομοσπονδιακών πρακτόρων και στη συνέχεια όταν αυτοί αποχωρούν με αυτοκίνητο, να κλωτσάει το όχημα και να σπάει το πίσω δεξιά φανάρι.
Μετά την κλωτσιά αυτή, δε, οι ομοσπονδιακοί πράκτορες επιτέθηκαν στον Πρέτι και τον πέταξαν στο έδαφος, χρησιμοποιώντας παράλληλα χημικά για να απομακρύνουν άλλους διαδηλωτές.
Δευτερόλεπτα αργότερα ο 37χρονος καταφέρνει να απελευθερωθεί με την κάμερα να καταγράφει ένα όπλο περασμένο στη μέση του.
Η οικογένεια του Πρέτι επιβεβαίωσε ότι στα πλάνα είναι ο 37χρονος: «Μια εβδομάδα πριν να δεχθεί τα πυρά της ICE στον δρόμο, χωρίς να αποτελεί κίνδυνο για τον οποιονδήποτε, του επιτέθηκαν βίαια πράκτορες της ίδιας υπηρεσίας. Τίποτα που έγινε μια εβδομάδα νωρίτερα δεν θα μπορούσε να δικαιολογήσει τη δολοφονία του» δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας.
