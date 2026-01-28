Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας λέει ότι οι ΗΠΑ αποδεσμεύουν παγωμένα κεφάλαια

Οι αμερικανικές Αρχές άρχισαν να αποδεσμεύουν κεφάλαια της Βενεζουέλας που παρέμεναν ως τώρα παγωμένα εξαιτίας κυρώσεων, δήλωσε η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες.Οι κυρώσεις που είναι σε ισχύ από το 2019 οδήγησαν στη δέσμευση πόρων της Βενεζουέλας, στους οποίους όμως είναι πλέον εφικτή η πρόσβαση, χάρη σε συμφωνίες ανάμεσα στην προσωρινή πρόεδρο και την κυβέρνηση των ΗΠΑ, μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση κατά την οποία αιχμαλωτίστηκε ο Νικολάς Μαδούρο.«Βρισκόμαστε στη διαδικασία αποδέσμευσης πόρων της Βενεζουέλας, οι οποίοι ανήκουν στον λαό της Βενεζουέλας», είπε κατά τη διάρκεια παρέμβασής της που αναμεταδόθηκε τηλεοπτικά.«Αυτό θα μας επιτρέψει να επενδύσουμε μεγάλα κεφάλαια στον εξοπλισμό των νοσοκομείων, σε υλικό που αγοράζουμε από τις ΗΠΑ και από άλλες χώρες», πρόσθεσε χωρίς να διευκρινίσει το ύψος των κεφαλαίων που έχουν αποδεσμευτεί.«Επαναλαμβάνω αυτό που είπα στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ: αποκαταστήσαμε διαύλους επικοινωνίας με σεβασμό, πολιτισμένης, τόσο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ όσο και με τον υπουργό [ενν. Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο], με τους οποίους ορίσαμε ατζέντα εργασίας», συνέχισε η κ. Ροδρίγκες.Ο Μαδούρο εκτιμούσε το 2022 ότι τα κεφάλαια που είχαν παγώσει εξαιτίας αμερικανικών και διεθνών κυρώσεων ανέρχονταν σε περίπου 30 δισεκατομμύρια δολάρια.Αφότου ανέλαβε καθήκοντα προσωρινής προέδρου στις 5 Ιανουαρίου και υπό πίεση της Ουάσιγκτον η Ροδρίγκες υπέγραψε συμφωνίες με τις ΗΠΑ για το πετρέλαιο, κίνησε στο κοινοβούλιο νομοθετικές πρωτοβουλίες, ιδίως νόμο για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, απελευθέρωσε κρατούμενους που η αντιπολίτευση και ΜΚΟ χαρακτήριζαν πολιτικούς και κάλεσε να κλειστούν συμφωνίες με την αντιπολίτευση.Ωστόσο, την Κυριακή αξίωσε οι ΗΠΑ να μην επεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας της Λατινικής Αμερικής, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ έχει πει πως θα υπαγορεύει τις αποφάσεις στη χώρα «μέχρι νεοτέρας».