Κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να καταλαμβάνει το έδαφος ενός άλλου, λέει η Κάγια Κάλλας

«Οι γεωπολιτικές εντάσεις και ο γεωοικονομικός ανταγωνισμός στην Αρκτική απαιτούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με τους εταίρους της, να αντιδράσει» τόνισε

Τη θέση ότι το διεθνές δίκαιο δεν επιτρέπει την κατάληψη εδαφών άλλων χωρών, ανεξαρτήτως γεωπολιτικών ή στρατηγικών συμφερόντων, επανέλαβε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με φόντο τη Γροιλανδία.

Η Κάλλας υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει σταθερή στάση απέναντι σε τέτοιες απειλές, επισημαίνοντας πως «κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να καταλαμβάνει το έδαφος άλλου».

Κατά την ομιλία της, αναγνώρισε τη διαρκώς αυξανόμενη στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας, σημειώνοντας ότι η γεωγραφική της θέση, ανάμεσα στη Βόρεια Αμερική και την Αρκτική, την καθιστά κρίσιμο σημείο για συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, ιδίως σε περίπτωση πυραυλικής απειλής από τη Ρωσία.

«Οι γεωπολιτικές εντάσεις και ο γεωοικονομικός ανταγωνισμός στην Αρκτική απαιτούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με τους εταίρους της, να αντιδράσει» τόνισε, προσθέτοντας ότι η ευρωπαϊκή απάντηση «οφείλει να είναι ρεαλιστική και να βασίζεται σε αρχές, με οδηγό το διεθνές δίκαιο».

Κλείνοντας, η Κάλλας διατύπωσε με έμφαση τη θέση της Ένωσης: «Κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να καταλαμβάνει το έδαφος ενός άλλου. Ούτε στην Ουκρανία, ούτε στη Γροιλανδία, ούτε οπουδήποτε αλλού στον κόσμο».
