Σφοδρό κύμα ψύχους σαρώνει Ασία και ρωσική Άπω Ανατολή, πάνω από 2 μέτρα το χιόνι
Σφοδρό κύμα ψύχους σαρώνει Ασία και ρωσική Άπω Ανατολή, πάνω από 2 μέτρα το χιόνι

Η ισχυρότερη χιονόπτωση των τελευταίων 60 ετών παρέλυσε τη ρωσική Άπω Ανατολή, ενώ σπάνια χιόνια έπεσαν στη Σανγκάη και ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις στην Ιαπωνία

Σφοδρό κύμα ψύχους σαρώνει Ασία και ρωσική Άπω Ανατολή, πάνω από 2 μέτρα το χιόνι
Η ρωσική Άπω Ανατολή βρέθηκε αντιμέτωπη με τη σφοδρότερη χιονόπτωση των τελευταίων 60 ετών, καθώς ένα εκτεταμένο κύμα ψύχους από την Αρκτική σάρωσε μεγάλο μέρος της Ασίας. Το φαινόμενο προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές, με κλειστούς αυτοκινητοδρόμους στην Κίνα, εγκλωβισμένους επιβάτες σε αεροδρόμια της Ιαπωνίας και παραλυμένες περιοχές στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Σύμφωνα με επιστήμονες, οι ακραίες συνθήκες συνδέονται με ταυτόχρονες εισβολές ψυχρών αερίων μαζών από την Αρκτική, οι οποίες επηρεάζουν τόσο την ανατολική Ρωσία και την Ασία όσο και την ανατολική Ευρώπη. Ο κλιματολόγος Θίοντορ Κίπινγκ εξήγησε ότι η κυμάτωση του αεροχειμμάρου, λόγω ενός ασθενέστερου αρκτικού πολικού στροβίλου, επιτρέπει την κάθοδο ψυχρών κυμάτων προς νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη.


Χιονοθύελλες στη ρωσική Άπω Ανατολή

Στη χερσόνησο Καμτσάτκα, οι χιονοθύελλες έθαψαν αυτοκίνητα και απέκλεισαν εισόδους κτιρίων, με πάνω από 2 μέτρα χιονιού να καταγράφονται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου, έπειτα από 3,7 μέτρα τον Δεκέμβριο. Στην πόλη Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι, περίπου 6.800 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, κάτοικοι κινούνταν πάνω σε σωρούς χιονιού στο ύψος των φωτεινών σηματοδοτών.

Σπάνια χιονόπτωση στη Σανγκάη

Το ίδιο καιρικό σύστημα κινήθηκε νοτιότερα, φέρνοντας σπάνια χιονόπτωση στη Σανγκάη, όπου οι αρχές προειδοποίησαν ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες θα διαρκέσουν τουλάχιστον τρεις ημέρες. Η τελευταία έντονη χιονόπτωση στην πόλη είχε καταγραφεί τον Ιανουάριο του 2018. Κάτοικοι περιέγραψαν την απότομη μεταβολή, καθώς μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα η θερμοκρασία είχε φθάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας ακόμη και ανθοφορία δέντρων.


Ακυρώσεις πτήσεων και προειδοποιήσεις στην Ιαπωνία

Στην Ιαπωνία, ισχυροί άνεμοι και έντονες χιονοπτώσεις προκάλεσαν δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων και δυσχέρειες στις μετακινήσεις στις βορειοδυτικές ακτές. Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για σφοδρές χιονοπτώσεις μεταξύ 21 και 25 Ιανουαρίου, συστήνοντας την αποφυγή μη απαραίτητων ταξιδιών. Η ANA Holdings ακύρωσε 56 πτήσεις επηρεάζοντας 3.900 επιβάτες, ενώ η Japan Airlines ακύρωσε 37 πτήσεις με 2.213 ταξιδιώτες να επηρεάζονται, κυρίως στο αεροδρόμιο New Chitose στο Χοκάιντο.

