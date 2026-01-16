Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Ο Τραμπ ανακοινώνει το συμβούλιο ειρήνης για τη Γάζα και απαιτεί πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς
Ο Αμερικανός πρόεδρος θα ηγηθεί του οργάνου που θα επιβλέπει μεταβατική παλαιστινιακή επιτροπή τεχνοκρατών – Στο επίκεντρο η ανοικοδόμηση του θύλακα
Τη συγκρότηση του λεγόμενου συμβουλίου ειρήνης για τη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς το κρίσιμο βήμα του αμερικανικού σχεδίου για τον παλαιστινιακό θύλακο και προαναγγέλλοντας την έναρξη της «επόμενης φάσης», με έμφαση στην ανοικοδόμηση, τη διακυβέρνηση και την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς.
Η ανάρτηση Τραμπ
Σε εκτενή ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε τα εξής:
«Όπως ανακοίνωσε ο Στιβ Γουίτκοφ, έχουμε ΕΠΙΣΗΜΑ εισέλθει στην επόμενη φάση του 20-σημειακού Σχεδίου Ειρήνης για τη Γάζα.
Από την κατάπαυση του πυρός, η ομάδα μου βοήθησε στην παράδοση ΕΠΙΠΕΔΩΝ-ΡΕΚΟΡ ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, φτάνοντας στους αμάχους με ΙΣΤΟΡΙΚΗ ταχύτητα και κλίμακα. Ακόμη και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αναγνωρίσει αυτό το επίτευγμα ως ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ. Αυτά τα αποτελέσματα έθεσαν τις βάσεις για την επόμενη φάση.
Ως Πρόεδρος του Συμβουλίου Ειρήνης, στηρίζω μια νεοδιορισμένη Παλαιστινιακή Τεχνοκρατική Κυβέρνηση, την Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας, η οποία υποστηρίζεται από τον Ύπατο Εκπρόσωπο του Συμβουλίου, προκειμένου να κυβερνήσει τη Γάζα κατά τη μεταβατική περίοδο. Αυτοί οι Παλαιστίνιοι ηγέτες είναι ακλόνητα δεσμευμένοι σε ένα ΕΙΡΗΝΙΚΟ μέλλον.
Με τη στήριξη της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Κατάρ, θα εξασφαλίσουμε μια ΣΥΝΟΛΙΚΗ Συμφωνία Αποστρατιωτικοποίησης με τη Χαμάς, που θα περιλαμβάνει την παράδοση ΟΛΩΝ των όπλων και την αποξήλωση ΚΑΘΕ σήραγγας. Η Χαμάς πρέπει ΑΜΕΣΑ να τιμήσει τις δεσμεύσεις της, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής της τελευταίας σορού στο Ισραήλ, και να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στην πλήρη αποστρατιωτικοποίηση.
Όπως έχω πει και στο παρελθόν, μπορούν να το κάνουν με τον εύκολο τρόπο ή με τον δύσκολο τρόπο. Ο λαός της Γάζας έχει υποφέρει αρκετά. Η ώρα είναι ΤΩΡΑ».
Για την ηγεσία της μεταβατικής επιτροπής επελέγη ο Αλί Σάαθ, πολιτικός μηχανικός και πρώην στέλεχος της Παλαιστινιακής Αρχής, με αποστολή την έναρξη της ανοικοδόμησης της Γάζας έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.
Ο Βούλγαρος διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ προαλείφεται να αναλάβει τη διεύθυνση των επιχειρήσεων του συμβουλίου ειρήνης στο πεδίο.
Σύμφωνα με τον αμερικανικό ιστότοπο Axios, στο συμβούλιο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από τη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία.
Δομή του σχεδίου και διεθνής συμμετοχήΣύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το συμβούλιο ειρήνης θα επιβλέπει προσωρινή παλαιστινιακή επιτροπή 15 απολιτικών τεχνοκρατών, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση των καθημερινών υποθέσεων στον θύλακο.
Για την ηγεσία της μεταβατικής επιτροπής επελέγη ο Αλί Σάαθ, πολιτικός μηχανικός και πρώην στέλεχος της Παλαιστινιακής Αρχής, με αποστολή την έναρξη της ανοικοδόμησης της Γάζας έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.
Ο Βούλγαρος διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ προαλείφεται να αναλάβει τη διεύθυνση των επιχειρήσεων του συμβουλίου ειρήνης στο πεδίο.
Σύμφωνα με τον αμερικανικό ιστότοπο Axios, στο συμβούλιο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από τη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία.
Η κατάσταση στη ΓάζαΣτη Λωρίδα της Γάζας, τα σύνορα και τα σημεία πρόσβασης παραμένουν υπό τον έλεγχο του στρατού του Ισραήλ μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο, ενώ διεθνείς ανταποκριτές καταγράφουν καθημερινά σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, πόσιμο νερό, φάρμακα και καύσιμα, υπογραμμίζοντας το βάθος της ανθρωπιστικής κρίσης.
