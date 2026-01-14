Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Στο 51% το ποσοστό του Μάγιαρ ενόψει των εκλογών στην Ουγγαρία, υποχωρεί και άλλο το κόμμα του Όρμπαν
Ο επί 16 χρόνια πρωθυπουργός της Ουγγαρίας είναι αντιμέτωπος για πρώτη φορά με ισχυρό διεκδικητή της εξουσίας
Το αντιπολιτευόμενο κόμμα Tisza διεύρυνε το προβάδισμά του έναντι του κόμματος Fidesz του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, σύμφωνα με δύο δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν σήμερα Τετάρτη, ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Απριλίου στην Ουγγαρία.
Ο Όρμπαν, που ασκεί την εξουσία εδώ και 16 χρόνια, επιδιώκει και μια πέμπτη θητεία.
Ωστόσο, είναι αντιμέτωπος για πρώτη φορά με έναν ισχυρό διεκδικητή στην εκλογική αναμέτρηση της 12ης Απριλίου, με το αποτέλεσμα να επηρεάζει όχι μόνο την Ουγγαρία αλλά και την Ευρώπη και τις ακροδεξιές πολιτικές δυνάμεις της.
Το Tisza, ένα κεντροδεξιό κόμμα του οποίου ηγείται το πρώην στέλεχος του Fidesz Πέτερ Μάγιαρ, διεύρυνε το προβάδισμά του έναντι του κυβερνώντος κόμματος στις 12 ποσοστιαίες μονάδες, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 10% του Νοεμβρίου, ανέφερε η εταιρεία δημοσκοπήσεων Median σε άρθρο στον ενημερωτικό ιστότοπο hvg.hu.
Το κόμμα του Μάγιαρ, το οποίο ιδρύθηκε το 2024, εξασφάλισε τη στήριξη του 51% των ψηφοφόρων που έχουν αποφασίσει για το κόμμα που θα στηρίξουν, ποσοστό αυξημένο από το 50% του Νοεμβρίου.
Η στήριξη για το Fidesz μειώθηκε σε 39% από 40% πριν από δύο μήνες, σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη το διάστημα 7-13 Ιανουαρίου.
Η δημοσκόπηση δείχνει πως το Fidesz δυσκολεύεται να κερδίσει έδαφος παρά τα ευνοϊκά για τους ψηφοφόρους μέτρα που έχει λάβει, έπειτα από τρία χρόνια τέλματος στην οικονομία.
Οι ερευνητές του ινστιτούτου Median επισημαίνουν πως το Tisza προσελκύει ψηφοφόρους από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, όχι το Fidesz, όμως το κυβερνών κόμμα δεν καταφέρνει να προσελκύσει νέους ψηφοφόρους παρά τις δημοσιονομικές παροχές και τις προσπάθειες να εκμεταλλευτεί τους φόβους σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Πέραν των δύο κυριότερων αντιπάλων, μονάχα το ακροδεξιό κόμμα Η Πατρίδα μας (Mi Hazank) έχει μια ευκαιρία να συγκεντρώσει το όριο του 5% για να εισέλθει στο κοινοβούλιο, καταδεικνύει η δημοσκόπηση του Median.
Σε δεύτερη δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε σήμερα, η οποία διεξήχθη από το Idea Institute, το 48% των ψηφοφόρων που έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν θα στηρίξουν το Tisza, που εξασφαλίζει προβάδισμα 10% από το Fidesz. Η έρευνα διεξήχθη το διάστημα 31 Δεκεμβρίου με 6 Ιανουαρίου.
