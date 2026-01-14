Υπό κράτηση τέθηκαν γιατροί σε νοσοκομείο της Σιβηρίας ύστερα από τον θάνατο εννέα νεογνών
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Σιβηρία νεογέννητα

Υπό κράτηση τέθηκαν γιατροί σε νοσοκομείο της Σιβηρίας ύστερα από τον θάνατο εννέα νεογνών

Οι γιατροί τέθηκαν υπό κράτηση με την υποψία για πρόκληση θανάτου λόγω αμέλειας

Υπό κράτηση τέθηκαν γιατροί σε νοσοκομείο της Σιβηρίας ύστερα από τον θάνατο εννέα νεογνών
Η Ρωσία έθεσε υπό κράτηση τον επικεφαλής γιατρό και τον προσωρινό επικεφαλής της μονάδας εντατικής θεραπείας σε μαιευτήριο στη Σιβηρία, ύστερα από τον θάνατο εννέα νεογέννητων, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι ερευνητές.

Η Κρατική Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας δήλωσε ότι οι γιατροί τέθηκαν υπό κράτηση με την υποψία για πρόκληση θανάτου λόγω αμέλειας. Δεν κατέστη άμεσα δυνατή η επικοινωνία με τους γιατρούς ή τους δικηγόρους τους.

«Ως αποτέλεσμα της μη ορθής εκτέλεσης από τους υπόπτους των επίσημων και επαγγελματικών τους καθηκόντων στην οργάνωση και παροχή ιατρικής φροντίδας…εννέα νεογνά που γεννήθηκαν από την 1η Δεκεμβρίου 2025 έως τις 12 Ιανουαρίου του 2026 πέθαναν», δήλωσε η Επιτροπή.

Η υπόθεση, που δημοσιοποιήθηκε από κρατικά και ανεξάρτητα δίκτυα ενημέρωσης, έχει προκαλέσει μεγάλη οργή στη Ρωσία. Πολιτικοί, σχολιαστές και απλοί πολίτες διερωτώνται πώς η χώρα μπορεί να ελπίζει να αυξήσει το ποσοστό γεννήσεων –μια από τις προτεραιότητες του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν—εάν επιτρέπει να συμβαίνουν τέτοιες τραγωδίες.

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης