Όταν ο Δαβίδ (ελάφι) τα έβαλε με τον Γολιάθ (ρινόκερο): Το βίντεο από ζωολογικό κήπο της Πολωνίας που έγινε viral
ΚΟΣΜΟΣ
Ελάφι Ρινόκερος Ζωολογικός Κήπος Πολωνία

Όταν ο Δαβίδ (ελάφι) τα έβαλε με τον Γολιάθ (ρινόκερο): Το βίντεο από ζωολογικό κήπο της Πολωνίας που έγινε viral

Σύμφωνα με τους υπευθύνους του ζωολογικού κήπου η «συμπλοκή» ήταν ήταν το αποτέλεσμα της υπερβολικής τεστοστερόνης που είχε συσσωρευτεί στο ελάφι επειδή η «κοπέλα» του είχε «εξάνθημα»

Όταν ο Δαβίδ (ελάφι) τα έβαλε με τον Γολιάθ (ρινόκερο): Το βίντεο από ζωολογικό κήπο της Πολωνίας που έγινε viral
23 ΣΧΟΛΙΑ
Τον θρησκευτικό μύθο του Δαβίδ με τον Γολιάθ αναβίωσαν ένα ελάφι βάρος περίπου 20 κιλών με έναν ρινόκερο δύο τόνων σε ζωολογικό κήπο της Πολωνίας με το βίντεο της «μάχης» τους να γίνεται viral.

Η αντιπαράθεση με νικητή το ελάφι στον ζωολογικό κήπου του Βρότσλαβ αποτυπώθηκε στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram και έχει εκατομμύρια views.

«Κάποιος μάλλον ξέχασε να κοιταχτεί στον καθρέφτη σήμερα το πρωί» ήταν η λεζάντα του βίντεο που δείχνει το μικροσκοπικό ελάφι να αντιμετωπίζει τον πολύ μεγαλύτερο αντίπαλό του παρά τις εφορμήσεις του ρινόκερου.



Σύμφωνα με τους υπευθύνους του ζωολογικού κήπου η «συμπλοκή» ήταν ήταν το αποτέλεσμα της υπερβολικής τεστοστερόνης που είχε συσσωρευτεί στο ελάφι επειδή η «κοπέλα» του είχε «εξάνθημα»

«Πρέπει να εκτονώσει την ενέργειά του και να δείξει ποιος είναι το αφεντικό — ακόμα και αν ο αντίπαλός του ζυγίζει 1,7 τόνους. Ποιος θα φανταζόταν ότι ένας τέτοιος πολεμιστής κρύβεται σε αυτό το μικροσκοπικό σώμα;», καταλήγει η ανάρτηση του ζωολογικού κήπου στο Instagram.

Σε δεύτερο βίντεο επιβεβαιώνεται, μάλιστα, ότι τα δύο ζώα είναι φίλοι καθώς οι μέχρι πρότινος αντίπαλοι τρώνε χόρτα δίπλα-δίπλα λίγες μέρες αργότερα.

Κλείσιμο
«Και πώς είναι η σχέση τους στην καθημερινότητα; Ακριβώς όπως μπορείτε να δείτε σε αυτό το βίντεο», έγραψε στο δεύτερο βίντεο ο ζωολογικός κήπος του Βρότσλαβ που είναι ο παλαιότερος ζωολογικός κήπος της Πολωνίας - άνοιξε το 1865 - σε μια έκταση 82 στρεμμάτων με 10.500 ζώα από 1.132 είδη.





Όταν ο Δαβίδ (ελάφι) τα έβαλε με τον Γολιάθ (ρινόκερο): Το βίντεο που έγινε viral

23 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης